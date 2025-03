Roma. Nuovo capitolo nella vicenda giudiziaria che vede contrapposti il Bar Centrale S.a.s. di Romito Francesco & C. e il Comune di Manfredonia.

Il Consiglio di Stato, Sezione Settima, ha disposto il rinvio della discussione del caso all’udienza pubblica del 1° luglio 2025, a seguito del deposito di nuovi motivi aggiunti da parte della ricorrente lo scorso 4 marzo.

Al centro della disputa vi è la richiesta di revocazione della sentenza del Consiglio di Stato, Sezione Sesta, n. 4482/2022, che aveva dichiarato inammissibile un precedente ricorso per revocazione (R.G. n. 2338/2020).

Si sono costituiti in giudizio anche il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Barletta-Andria-Trani e di Foggia, rappresentati dall’Avvocatura dello Stato.

La decisione di rinviare la discussione è motivata dalla necessità di rispettare i termini processuali previsti dalla legge, data la presentazione dei nuovi motivi aggiunti. Il Collegio ha inoltre segnalato alle parti la questione dell’ammissibilità del ricorso per revocazione, in relazione all’art. 107 del Codice del Processo Amministrativo.

L’udienza decisiva si terrà il 1° luglio 2025, quando il Consiglio di Stato tornerà a pronunciarsi sulla complessa vicenda.