Grande successo per il Congresso Regionale di AGCI Puglia: riconfermato Pasquale Pappalardo

Bari, 21 marzo 2025 – Si è svolto con grande partecipazione il Congresso Regionale di AGCI Puglia (Associazione Generale Cooperative Italiane), dal titolo “Insieme per una Cooperazione Sana, Innovativa e Sostenibile”, presso l’Hotel Parco dei Principi di Bari. L’evento ha rappresentato un momento di confronto strategico per il mondo cooperativo pugliese, con la presenza di istituzioni, esperti del settore e rappresentanti delle principali cooperative del territorio. Il congresso ha sancito la riconferma di Pasquale Pappalardo alla presidenza di AGCI Puglia. Nel suo discorso, il presidente ha tracciato un bilancio del suo operato e ha delineato le linee guida per il futuro: “Questo congresso è stato un prezioso momento di riflessione sulle sfide affrontate e su quelle che ci attendono. La cooperazione rappresenta un pilastro essenziale per la crescita socio-economica della nostra regione”, ha dichiarato Pappalardo.

L’evento ha visto la partecipazione di importanti figure del panorama politico e istituzionale. Tra gli interventi più significativi, quello di Giovanni Schiavone, Presidente Nazionale di AGCI, che ha ribadito il ruolo chiave della cooperazione per un’economia più giusta e sostenibile.

Hanno preso parte ai lavori anche:

On. Giandiego Gatta, componente della Commissione Agricoltura, che ha illustrato le recenti disposizioni legislative in favore delle cooperative;

Francesco Paolicelli, Presidente della IV Commissione consiliare – Sviluppo Economico della Regione Puglia;

Paolo Campo, consigliere regionale;

Domenico La Marca, sindaco di Manfredonia;

Gaetano Frulli, presidente della Nuova Fiera del Levante;

Francesco Acito, Vice Direttore Generale della Banca Popolare di Puglia e Basilicata;

, Vice Direttore Generale della Banca Popolare di Puglia e Basilicata; Antonio Giampietro, Garante Regionale per le persone con disabilità.

La partecipazione di rappresentanti istituzionali e del mondo economico ha testimoniato il valore della cooperazione come motore di sviluppo per la Puglia. Il congresso ha visto una forte presenza delle cooperative territoriali, con interventi di esponenti di Lega Coop Puglia, Confcooperative Puglia e dei rappresentanti delle sedi provinciali di AGCI. Tra i temi affrontati, spicca la relazione di Marta Angelelli, che ha illustrato le opportunità di sviluppo economico per le cooperative, attraverso strumenti di finanziamento come il General Fond. L’incontro ha permesso di rafforzare i legami tra le cooperative pugliesi e le istituzioni, tracciando un percorso condiviso per un futuro basato su innovazione, sostenibilità e inclusione sociale. AGCI Puglia si conferma un punto di riferimento per il mondo cooperativo, impegnato a promuovere una crescita equilibrata e solidale per il territorio.