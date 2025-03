FOGGIA – Tre auto coinvolte, tre feriti trasportati d’urgenza al Policlinico e l’ennesima polemica sulla sicurezza stradale.

È il bilancio dell’incidente avvenuto oggi intorno alle 13 all’incrocio tra corso Giannone e via tenente Iorio.

Le vetture coinvolte sono una Hyundai Atos, una Ford Fiesta e una Suzuki Swift, quest’ultima parcheggiata.

Sul posto sono intervenute due pattuglie della Polizia Locale, i Vigili del Fuoco e tre ambulanze del 118. Fortunatamente, le condizioni dei feriti non sarebbero gravi.

L’incrocio, tristemente noto per la frequenza degli incidenti, torna al centro del dibattito politico.

Il consigliere di opposizione Giuseppe Mainiero ha denunciato la mancanza di strumenti adeguati per il controllo della viabilità in città, definendo Foggia “sguarnita dal punto di vista del presidio”:

“Nonostante l’altissima mortalità su strade urbane a Foggia, nulla cambia.

Serve un intervento deciso sulla viabilità: liberare gli incroci dalle auto in sosta, realizzare strisce pedonali rialzate e illuminate, ripristinare le corsie preferenziali, istituire sensi unici ed eliminare le pericolose intersezioni a T, come quelle tra corso Roma, corso Giannone, corso Cairoli, via delle Repubblica, via Matteotti e viale Colombo, dove gli incidenti sono ormai all’ordine del giorno.”

E conclude con una domanda carica di amarezza: “Quanti incidenti e quante vittime deve ancora contare la nostra città affinché si intervenga per fermare questa strage silenziosa?”

La richiesta di un piano straordinario per la viabilità torna così sotto i riflettori, mentre i cittadini chiedono risposte concrete per fermare la scia di incidenti.