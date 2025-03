Sul posto sono intervenuti tempestivamente i Vigili del Fuoco, che hanno domato l’incendio e messo in sicurezza l’area

FOGGIA – Paura nella notte in via Fasani, dove un’auto ha preso fuoco, coinvolgendo anche altri veicoli parcheggiati nelle vicinanze.

Le fiamme, alte e incontrollabili, si sono estese fino al secondo piano di un palazzo adiacente, scatenando momenti di forte tensione tra i residenti.

Sul posto sono intervenuti tempestivamente i Vigili del Fuoco, che hanno domato l’incendio e messo in sicurezza l’area, mentre i Carabinieri hanno avviato le indagini per chiarire le cause del rogo.

Fortunatamente non si registrano feriti, ma i danni materiali sono ingenti.

Restano da accertare le dinamiche dell’accaduto: non si esclude al momento nessuna ipotesi, compresa quella dolosa.