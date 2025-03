Juventus, ufficiale l’esonero di Thiago Motta: Tudor sarà il nuovo tecnico

La Juventus FC ha ufficializzato un cambio alla guida tecnica della Prima Squadra Maschile. Thiago Motta è stato sollevato dall’incarico di allenatore, una decisione che pone fine alla sua esperienza sulla panchina bianconera dopo pochi mesi. Il club, attraverso una nota ufficiale, ha espresso il proprio ringraziamento a Motta e al suo staff per la professionalità dimostrata e per il lavoro svolto con passione e dedizione. La Juventus ha inoltre augurato al tecnico italo-brasiliano le migliori fortune per il futuro.

Igor Tudor è il nuovo allenatore

Contestualmente, la società torinese ha annunciato che sarà Igor Tudor a prendere le redini della squadra. Il tecnico croato, già ex giocatore della Juventus e con esperienze da allenatore in Italia e all’estero, dirigerà il suo primo allenamento nella giornata di lunedì 24 marzo. Per Tudor si tratta di un ritorno in bianconero, avendo già ricoperto il ruolo di collaboratore tecnico durante la stagione 2020-21, oltre ad aver vestito la maglia della Juventus dal 1998 al 2005. Ora, il suo compito sarà quello di dare una nuova identità alla squadra e riportarla ai livelli di competitività richiesti dal club.

L’esonero di Thiago Motta arriva in un momento delicato per la Juventus, impegnata nella lotta per gli obiettivi stagionali. Il club ha deciso di puntare su Tudor per dare una scossa alla squadra e imprimere una svolta decisiva nelle ultime fasi del campionato. Resta ora da vedere quale sarà l’impatto del nuovo allenatore e quali strategie adotterà per rilanciare il progetto tecnico bianconero. Il debutto ufficiale di Tudor sulla panchina della Juventus sarà un banco di prova importante per capire quale direzione prenderà la squadra sotto la sua guida.