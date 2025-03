FOGGIA – Foggia celebra oggi la memoria delle vittime innocenti delle mafie, in occasione della Giornata nazionale in loro ricordo, un evento che ha visto un ampio coinvolgimento delle scuole locali, unite a quelle di tutta la provincia attraverso video collegamenti.

Il cuore dell’iniziativa si è svolto questa sera nei campetti dell’oratorio salesiano della parrocchia Sacro Cuore, dove, a partire dalle 18, sono stati letti i nomi delle vittime innocenti.

A seguire, ha preso il via un quadrangolare di calcetto a cui hanno partecipato anche i carabinieri del comando provinciale. Ogni giocatore indossava una maglia con il nome di una delle vittime pugliesi della mafia, un gesto simbolico per non dimenticare e tenere viva la memoria.

“Il nostro obiettivo è quello di mantenere viva la memoria, non in modo retorico, ma come un impegno che ci spinga a stare accanto ai familiari delle vittime e alle loro richieste di verità e giustizia”, ha affermato Federica Bianchi, referente provinciale di Libera Foggia, che ha sottolineato come il ricordo debba tradursi in un’azione concreta contro la criminalità.

La serata ha visto anche la proiezione del film I cento passi, che racconta la storia di Peppino Impastato, giornalista e attivista siciliano, vittima della mafia. Al termine, è seguito un dibattito, durante il quale è emersa l’importanza di educare le nuove generazioni a valori di legalità e giustizia.

“Il nostro impegno quotidiano deve concentrarsi sul valore educativo, coinvolgendo tanto i più piccoli quanto i più grandi”, ha aggiunto Bianchi. “Siamo convinti che solo facendo rete tra scuole, associazioni, forze dell’ordine e istituzioni si possano offrire ai giovani modelli di vita alternativi a quelli proposti dalla criminalità, anche attraverso l’uso dei social e degli strumenti più moderni”.

Il messaggio finale dell’incontro è chiaro: “Dobbiamo mettere al centro i bisogni dei ragazzi e lavorare insieme per un territorio libero dalla criminalità, dove la società civile possa finalmente vivere in pace e serenità”.

Lo riporta l’agenzia Ansa.