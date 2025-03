Quando cambia l’ora legale nel 2025 e quando torna l’ora solare

Nella notte tra sabato 29 e domenica 30 marzo 2025, l’Italia passerà all’ora legale, spostando le lancette degli orologi un’ora avanti: alle 2:00 diventeranno le 3:00. Questo cambiamento comporterà giornate con un’ora di luce in più alla sera, ma anche un’ora di sonno in meno nella notte del cambio. L’ora legale resterà in vigore per sette mesi, fino all’ultima domenica di ottobre. Nella notte tra sabato 25 e domenica 26 ottobre 2025, alle 3:00 del mattino, si dovranno spostare le lancette un’ora indietro, tornando alle 2:00, segnando il ritorno all’ora solare. L’ora legale arriverà dunque domenica 30 marzo: alle 2:00 del mattino le lancette degli orologi dovranno essere spostate avanti di un’ora, passando direttamente alle 3:00.

Questo cambiamento, che resterà in vigore fino all’ultima domenica di ottobre, permetterà di sfruttare meglio la luce naturale nelle ore serali. Dunque nel weekend si dormirà un’ora in meno ma al contempo si potrà godere di un’ora di luce in più. Tuttavia, questo cambiamento potrebbe causare qualche piccolo disturbo al sonno nei giorni successivi. La maggior parte dei dispositivi digitali si aggiornerà automaticamente, ma è bene ricordarsi di regolare gli orologi analogici manualmente. L’ora solare tornerà nella notte tra sabato 25 e domenica 26 ottobre 2025. Alle 3:00 del mattino, le lancette degli orologi dovranno essere spostate indietro di un’ora, tornando alle 2:00. Questo segnerà la fine dell’ora legale e il ritorno a giornate con più luce al mattino ma con il buio che arriverà prima la sera. L’ora solare resterà in vigore fino all’ultimo fine settimana di marzo 2026.

L’adozione dell’ora legale ha l’obiettivo di sfruttare al meglio le ore di luce naturale durante i mesi estivi, riducendo il consumo energetico legato all’illuminazione artificiale. Tuttavia, il cambio d’orario può influenzare il ritmo circadiano di alcune persone, causando disturbi del sonno e affaticamento nei giorni successivi all’adattamento Negli ultimi anni, l’Unione Europea ha discusso la possibilità di abolire il cambio stagionale dell’ora, lasciando ai singoli Stati membri la scelta di adottare permanentemente l’ora legale o solare. Tuttavia, al momento, l’Italia continua a seguire l’alternanza tra ora legale e ora solare, mantenendo in vigore il cambio d’orario stagionale.

Per prepararsi al cambio dell’ora, è consigliabile:

Andare a letto un po’ prima nei giorni precedenti al cambio, per adattare gradualmente il corpo al nuovo orario.

Esporsi alla luce naturale durante il giorno, favorendo la regolazione del ritmo circadiano.

Evitare caffeina e pasti pesanti nelle ore serali, per facilitare un sonno di qualità.

Lo riporta fanpage.it