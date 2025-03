Roma: esplosione nel quartiere Monteverde, crolla palazzina

Una violentissima esplosione ha distrutto una palazzina in via Vitellia, all’angolo con via Pio Foà, a Roma, nel quartiere Monteverde. La palazzina farebbe parte delle ex scuderie di Villa Pamphilj, da tempo trasformate in abitazioni. È accaduto questa mattina poco prima delle 9. Un uomo è stato trovato vivo sotto le macerie: i soccorritori l’hanno stabilizzato e caricato su una barella del 118. Il ferito è un uomo di circa 50 anni di origine scozzese: è stato trasportato al Sant’Eugenio con traumi agli arti inferiori e ustioni sul 70% del corpo.

I vigili del fuoco stanno continuando le ricerche all’interno dell’edificio per assicurarsi che non ci siano altre persone coinvolte. Secondo le testimonianze dei presenti raccolte da LaPresse, prima del crollo si è sentito un grosso boato “come se fosse una bomba”, e nella zona si è sprigionato un forte odore di gas. Le macerie anche distrutto anche delle automobili parcheggiate sotto l’edificio. Sul posto diverse squadre dei vigili del fuoco, i carabinieri e la polizia locale.

Lo riporta romarepubblica.it