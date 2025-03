Tentato furto di pannelli fotovoltaici in zona Amendola: sventato dalla Security Pool

FOGGIA – Nella notte tra sabato e domenica, un nuovo tentativo di furto ai danni di un campo fotovoltaico situato nella zona di Amendola è stato prontamente sventato grazie al tempestivo intervento di una pattuglia della Security Pool. Secondo le prime ricostruzioni, un gruppo di malintenzionati avrebbe cercato di introdursi nell’area per sottrarre pannelli solari, un fenomeno purtroppo in crescita negli ultimi mesi a causa del valore sempre più elevato di questi dispositivi sul mercato nero.

Tuttavia, l’azione dei ladri è stata interrotta dall’arrivo della squadra di sicurezza privata, che ha costretto i malviventi alla fuga prima che potessero portare a termine il colpo. La pattuglia, in servizio di sorveglianza notturna, ha notato movimenti sospetti nei pressi dell’impianto e ha immediatamente allertato le forze dell’ordine. All’arrivo degli agenti, dei malviventi non vi era più traccia, ma sono in corso le indagini per identificare i responsabili.

L’episodio riaccende i riflettori sulla necessità di implementare misure di sicurezza sempre più efficaci per proteggere le infrastrutture energetiche da furti e danneggiamenti. Gli impianti fotovoltaici rappresentano un patrimonio strategico per la produzione di energia rinnovabile e la loro sicurezza è fondamentale per la continuità del servizio. La Security Pool ha ribadito il proprio impegno nella tutela del territorio, garantendo una sorveglianza costante e un pronto intervento in caso di emergenza. Nel frattempo, le forze dell’ordine proseguiranno le indagini per individuare gli autori del tentato furto e contrastare il fenomeno, che negli ultimi tempi sta creando crescente allarme tra gli operatori del settore.