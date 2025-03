10eLotto: a Lesina (FG) centrato un “9” da 20mila euro

Puglia a segno con il 10eLotto. La vincita più alta di sabato 22 marzo, come riporta Agipronews, è stata realizzata a Lesina, in provincia di Foggia, grazie a un 9 da 20mila euro centrato in Piazza Umberto. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per 13,3 milioni di euro, per un totale di 940 milioni di euro da inizio 2025.