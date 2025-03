Il Tribunale di Trani, in composizione monocratica, ha appena assolto “per non aver commesso il fatto” il Lgt dei Carabinieri R.A. in servizio ad Andria dal reato di truffa aggravata ai danni dell’Amministrazione.

Il militare, difeso dall’Avvocato Antonio Maria La Scala, era accusato di avere, mediante artifici e raggiri, al fine di far conseguire un ingiusto profitto alla famiglia, facendo ancora usufruire alla moglie ed ai figli dell’alloggio di servizio dichiarava che l’ immobile concesso dall’Arma dei Carabinieri proprio per servizio non avrebbe potuto essere lasciato e , pertanto, rimaneva assegnato al militare, quando invece di fatto lo stesso trasferiva altrove la propria abitazione perdendo conseguentemente il diritto allo stesso e arrecando un ingente danno patrimoniale alla locale prefettura che ha continuato a corrispondere al proprietario dell’immobile il relativo canone di locazione! A 9 anni dal fatto finalmente il militare ha ottenuto giustizia.