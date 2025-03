MANFREDONIA (FOGGIA) – Il Bif&st di Bari ha ospitato l’attrice Carolina Crescentini per la rassegna “Il segreto dell’attrice”, un incontro in cui l’artista ha parlato della sua carriera e dei suoi prossimi progetti.

Tra le riflessioni più interessanti, ha spiegato il lato nascosto del mestiere di attore: «Il segreto dell’attore è la resistenza, perché questo è un mestiere emotivamente molto difficile.

Non solo per le emozioni che si devono interpretare, ma anche per il fatto che viviamo in una continua situazione di “scelta”, dove i no sono molto più numerosi dei sì».

Un tema importante che Crescentini ha affrontato è la gestione del rifiuto, fondamentale per chi intraprende la carriera attoriale. «Bisogna imparare a gestire il rifiuto e a mantenere la positività aspettando quel sì», ha detto.

Per le giovani donne che vogliono entrare nel mondo del cinema, l’attrice ha un consiglio chiaro: «Studiare, perché è l’unica cosa che può aiutare».

Aggiunge poi un’altra riflessione preziosa: «Distrarsi, magari studiando altro, che torna utile. Raccontiamo l’animo umano, quindi più esperienze facciamo, meglio è».

Infine, il consiglio più personale: «Viaggiare. Devi riempirti gli occhi di vita, perché la vita non è solo quella che viviamo noi».

Guardando al futuro, Crescentini ha rivelato uno dei suoi progetti più attesi: la serie TV Mrs Playmen, in uscita nel 2025 su Netflix.

«La serie racconta la storia di Adelina Tattilo, una donna tenace e coraggiosa originaria di Manfredonia, a capo della storica rivista erotica italiana “Playmen” negli anni ’60/’70.

Non vedo l’ora di parlarvene», ha anticipato l’attrice, entusiasta di interpretare questo personaggio iconico.

Concludendo, Crescentini ha dato una lezione di resilienza e passione, mostrando come il suo percorso sia frutto di impegno e dedizione.

Lo riporta lagazzettadelmezzogiorno.it