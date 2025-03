Efficienza energetica: il Comune di Manfredonia aderisce al bando C.S.E. 2025

Con un importante passo verso la sostenibilità ambientale e l’efficientamento energetico, la Giunta Comunale di Manfredonia ha approvato all’unanimità la delibera per l’adesione al bando “C.S.E. 2025 – Comuni per la Sostenibilità e l’Efficienza Energetica” promosso dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE). L’iniziativa, finanziata dal Programma Operativo Complementare “Energia e sviluppo dei territori”, ha l’obiettivo di sostenere interventi di riqualificazione energetica degli edifici pubblici, anche tramite l’utilizzo di fonti di energia rinnovabile.

Un’occasione strategica per la città

La delibera, discussa e approvata il 20 marzo 2025 presso il Palazzo di Città, rientra nell’ambito delle politiche locali di sviluppo sostenibile e miglioramento dell’efficienza energetica. Alla seduta hanno partecipato il Sindaco Domenico La Marca, gli Assessori comunali e il Segretario Giacomo Scalzulli. L’Assessore alla Sostenibilità della qualità della vita e delle Comunità Energetiche Rinnovabili (CER), Maria Rita Valentino, ha illustrato il quadro normativo e le opportunità offerte dal bando, sottolineando l’importanza della transizione ecologica per l’amministrazione locale.

Gli edifici coinvolti nel progetto

Il Comune di Manfredonia ha individuato tre edifici pubblici idonei a beneficiare dei finanziamenti previsti dal bando:

Palazzo della Sorgente;

Polivalente per minori e diversamente abili;

Palazzina per servizi cimiteriali.

Gli interventi previsti mirano alla riduzione dei consumi energetici e alla promozione dell’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili, attraverso l’installazione di impianti di ultima generazione e l’adozione di tecnologie per il monitoraggio e l’ottimizzazione dell’energia consumata.

Il finanziamento e le modalità di adesione

Il bando C.S.E. 2025 prevede la concessione di contributi a fondo perduto fino al 100% delle spese ammissibili, per importi compresi tra un minimo di 40.000 euro e un massimo di 221.000 euro per ciascuna istanza. Ogni Comune può presentare fino a cinque richieste di finanziamento, purché rispettino i requisiti tecnici stabiliti nell’Avviso pubblico.

Le domande di concessione del contributo dovranno essere presentate esclusivamente in via telematica a partire dal 5 maggio 2025, con termine ultimo fissato al 30 settembre 2025 o fino ad esaurimento delle risorse disponibili. La piattaforma dedicata sarà accessibile per la compilazione delle istanze a partire dal 15 aprile 2025.

Le dichiarazioni della Giunta Comunale

La Giunta ha espresso unanime sostegno all’iniziativa, riconoscendone il valore strategico per la città. “L’efficienza energetica è una priorità per la nostra amministrazione – ha dichiarato l’Assessore Maria Rita Valentino – e questo bando rappresenta un’opportunità concreta per migliorare la sostenibilità del patrimonio edilizio pubblico, con benefici economici e ambientali per tutta la comunità.”

Un impegno concreto per la sostenibilità

Con l’approvazione della delibera, la Giunta ha dato mandato al Dirigente

A cura di Michele Solatia.