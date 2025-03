Furti nelle campagne ad Amendola: agricoltori abbandonati e criminalità in aumento. La testimonianza (FOTO)

AMENDOLA – Ennesimo episodio di criminalità ai danni degli agricoltori locali. Un proprietario terriero della zona, in area Amendola, ha denunciato l’ennesima incursione nel proprio podere, avvenuta nella notte tra il 14 e il 15 marzo.

Al suo arrivo, ha trovato i cancelli aperti e le porte delle rimesse forzate. Tra la merce rubata figurano un compressore per olive, uno spandiconcime, un trattore agricolo e alcuni pezzi di ricambio per un mezzo in manutenzione, per un danno stimato di circa 10.000 euro.

Il proprietario ha immediatamente allertato le forze dell’ordine, contattando il 112, ma la risposta ricevuta è stata scoraggiante: per mancanza di personale, nessuna pattuglia sarebbe potuta intervenire. Di fronte all’inerzia delle autorità, l’uomo ha deciso di seguire personalmente le tracce lasciate dal trattore rubato. Dopo circa 20 km di ricerche, il mezzo è stato rinvenuto abbandonato sotto un ponte autostradale nei pressi del borgo Incoronata, accanto al torrente Cervaro, in un’area dove giacciono numerose carcasse di auto.

A quel punto, l’uomo ha nuovamente contattato il 112, ottenendo il trasferimento della chiamata alla Polizia. Le coordinate del luogo del ritrovamento sono state fornite immediatamente, ma l’attesa dell’arrivo delle forze dell’ordine si è protratta.

Durante questo tempo, si è verificato un episodio inquietante: una vettura sospetta – verosimilmente appartenente ai ladri – è giunta sul posto, salvo poi darsi alla fuga alla vista dell’agricoltore, che si è trovato impotente di fronte alla situazione.

Una volta rientrato in città, il proprietario ha cercato di sporgere denuncia alla Polizia, ricevendo però la risposta che non era possibile raccoglierla per carenza di personale. Stessa sorte presso i Carabinieri, i quali hanno sostenuto che senza una denuncia formale non era possibile redigere un verbale di rinvenimento del mezzo. Dopo numerose insistenze, la denuncia è stata infine accettata e inoltrata alla Polizia, ma il percorso burocratico si è rivelato frustrante e macchinoso.

Ulteriore ostacolo è stato riscontrato nella richiesta di accesso alle immagini delle telecamere di sorveglianza lungo il tragitto percorso dai ladri. Le autorità hanno comunicato che l’iter per ottenere i filmati potrebbe richiedere oltre un mese, rendendo ancora più difficile l’identificazione dei responsabili.

L’episodio solleva nuovamente la questione della sicurezza nelle aree rurali, dove gli agricoltori si sentono abbandonati dalle istituzioni. La mancata risposta tempestiva delle forze dell’ordine e le lungaggini burocratiche rappresentano un ostacolo alla giustizia, mentre la criminalità continua ad agire indisturbata.

“Ancora una volta noi agricoltori siamo lasciati soli. Lo Stato, invece di aiutarci, ci penalizza, consentendo alla delinquenza di prosperare sulle nostre fatiche” – ha dichiarato il proprietario, che ha preferito rimanere anonimo.

Nel frattempo, il danno economico rimane sulle spalle della vittima, che si dice convinta che un intervento tempestivo della Polizia avrebbe potuto portare alla cattura dei responsabili. Un grido d’allarme che, ancora una volta, rimane senza risposte concrete.