CERIGNOLA (FOGGIA) – Un furto d’auto in pieno giorno scuote la città e riaccende il dibattito sulla sicurezza. Lunedì mattina, intorno alle 9:00, quattro malviventi a volto coperto hanno sottratto un veicolo in pieno centro città, nei pressi del Distretto sociosanitario, sotto gli occhi increduli di passanti e residenti.

Nessuno, tuttavia, ha allertato le forze dell’ordine.

L’episodio ha suscitato sdegno e preoccupazione, portando il sindaco Francesco Bonito e l’assessore alla Sicurezza Teresa Cicolella a intervenire con una lettera indirizzata al Ministero dell’Interno, alla Prefettura e alla Questura di Foggia.

“È un episodio che si inserisce in una lunga e preoccupante serie di atti criminali che stanno minando la sicurezza e la serenità dei cittadini cerignolani,” scrivono Bonito e Cicolella.

“Questo evento dimostra come le bande criminali si sentano ormai libere di agire alla luce del sole e in totale impunità.”

L’amministrazione comunale sottolinea gli sforzi già in atto per migliorare la sicurezza locale, ma chiede con forza un intervento deciso delle istituzioni nazionali. “È indispensabile un segnale forte e incisivo da parte dello Stato,” affermano.

“Chiediamo formalmente un’attenzione straordinaria per il nostro territorio, con un potenziamento della presenza delle Forze dell’Ordine.”

L’appello arriva in un momento delicato per la città, sempre più scossa da episodi di criminalità diffusa. La richiesta delle autorità locali punta a ottenere risposte concrete per restituire ai cittadini la fiducia nelle istituzioni e nella sicurezza del proprio territorio.