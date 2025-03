Giubileo delle Confraternite: un cammino di fede e fraternità

Carissimi figli e amici, fratelli e sorelle delle Confraternite della Diocesi,

ci ritroviamo oggi per celebrare il Giubileo delle Confraternite in questo Anno Santo, testimoniando al mondo la nostra unica vittoria: la fede in Cristo, che ci dona una Speranza che non delude.

Come pellegrini di speranza, il Signore ci ha chiamati a lasciare le nostre case, le comunità e le occupazioni per formare un solo corpo e un solo Spirito, vivendo una fraternità rinnovata. È questa la missione che la Chiesa affida oggi a tutti noi, in particolare ai confratelli e alle consorelle qui riuniti per il XII Cammino Penitenziale.

La pagina evangelica di questa Quarta Domenica di Quaresima – Laetare ci invita a riflettere sulla parabola del Padre misericordioso e dei suoi due figli. Un racconto che, pur non descrivendo una famiglia reale, evidenzia una problematica attuale: la difficoltà di vivere insieme, di essere autenticamente fratelli nelle comunità, nelle famiglie, nelle città e persino nelle confraternite. Il vero peccato dei due figli non sta nella fuga o nel rifiuto, ma nel non essersi mai sentiti realmente figli e fratelli. Solo la misericordia del Padre può ricostruire la famiglia e rinnovare il senso di comunione.

A voi, cari confratelli e consorelle riuniti nella Chiesa Cattedrale di Manfredonia, affido l’importante compito della testimonianza. Siate costruttori di una nuova umanità, di una fraternità rinnovata, di una fede più salda nella paternità di Dio. Siate ponte tra l’antica carità delle confraternite, che un tempo servivano pellegrini e bisognosi, e le nuove urgenze della nostra epoca, in cui troppo spesso ci percepiamo come avversari invece che come figli di un unico Padre.

Nella Speranza siamo salvati. Cammino con voi e in mezzo a voi, come pellegrino di speranza, per accogliere insieme la sfida di trasfigurare il nostro amato Gargano con il balsamo della fraternità.

Vostro fratello in Cristo,

Padre Franco Moscone, CRS

Arcivescovo

Manfredonia, domenica 30 marzo 2025 – IV Domenica di Quaresima

