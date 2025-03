BRINDISI – Un tragico incidente ha scosso la zona tra Francavilla Fontana e Sava, precisamente all’altezza dell’incrocio per Carosino.

Due veicoli, una Volkswagen Polo e una Toyota, si sono scontrati violentemente, causando la morte di una donna di 51 anni di nazionalità polacca, che si trovava a bordo della Toyota.

L’incidente ha anche provocato il ferimento di tre persone, le cui condizioni non sono ancora state rese note.

Immediatamente dopo l’accaduto, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, il personale del 118 e la polizia locale, che stanno lavorando per chiarire la dinamica del sinistro.

Sebbene le cause siano ancora in fase di accertamento, questo incrocio è già tristemente noto per essere teatro di altri incidenti gravi.

Negli anni, la comunità ha più volte sollecitato interventi per aumentarne la sicurezza.

A tal proposito, la Provincia aveva già avviato un progetto per la realizzazione di una rotatoria in quel punto, con l’obiettivo di completarla entro la fine dell’anno.

Nonostante gli sforzi, l’ennesima tragedia ha riacceso il dibattito sulla necessità di interventi urgenti per prevenire altri incidenti.

