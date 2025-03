Italia ridicolizzata da un raccattapalle di 15 anni: il goal tragicomico della Germania

Un raccattapalle quindicenne è riuscito ad essere più scaltro dell’intera difesa della Nazionale, creando un momento imbarazzante durante il ritorno di Nations League tra Italia e Germania. Noel Urbaniack, il giovane raccattapalle, ha letto meglio la situazione rispetto a calciatori esperti, intuendo che l’unica cosa da fare era riprendere immediatamente il gioco per approfittare della distrazione dei difensori italiani. In un attimo, è riuscito a passare il pallone a Kimmich, che ha assistito Musiala, il quale ha segnato il 2-0 a porta vuota, con la difesa azzurra completamente disorientata.

La scena ha evidenziato una Italia svagata e ingenua, che si perdeva in lamentele e discussioni con l’arbitro, mentre la Germania, con la complicità del giovane raccattapalle, agiva senza indugi. La mimica di Donnarumma, il capitano azzurro, che lascia incustodita la porta per protestare, è diventata un simbolo della superficialità mostrata dai giocatori italiani. Il gol di Musiala, perfettamente regolare e senza fuorigioco, ha confermato che la Germania era sempre pronta, mentre l’Italia sembrava più concentrata sul discutere che sul gioco.

Il giovane Noel Urbaniack ha ricevuto i complimenti ufficiali attraverso l’account della Germania sui social, con tanto di pallone autografato da Kimmich e un biglietto omaggio per la prossima partita. Il raccattapalle ha raccontato con entusiasmo come l’idea fosse nata da uno sguardo con Kimmich. “Mi è bastato uno sguardo e ho lanciato subito il pallone”, ha dichiarato, manifestando tutta la sua felicità per aver contribuito a un gol che sarà ricordato.

La realtà è che, mentre l’Italia è sembrata fuori partita, la Germania ha giocato con determinazione e astuzia, anche nei dettagli più minuti, come un semplice calcio d’angolo. Come ha dichiarato Julian Nagelsmann, il ct della Germania, è stato un gol di livello mondiale, che ha coinvolto non solo i calciatori ma anche il giovane raccattapalle, dimostrando come ogni dettaglio conti nel calcio.

Lo riporta FanPage.it.