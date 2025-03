A due anni dalla proposta di matrimonio, Jeff Bezos e Lauren Sánchez si preparano finalmente a sposarsi. Il fondatore di Amazon e la giornalista filantropa, insieme dal 2018, celebreranno il loro matrimonio durante l’estate. Secondo le ultime indiscrezioni, gli inviti per quello che si preannuncia come il matrimonio dell’anno sarebbero già stati inviati.

Venezia come location da sogno

Il grande giorno sarà celebrato a Venezia, ma non sulla terraferma. Come già accaduto per la proposta di matrimonio, due anni fa, il 61enne Bezos e la 55enne Sánchez si giureranno amore eterno a bordo del mega yacht Koru, una nave da 500 milioni di dollari di proprietà di Bezos.

Anche se la data esatta è ancora segreta, si parla di un evento di tre giorni previsto per il mese di giugno, proprio all’inizio dell’estate. Gli invitati alloggeranno in alcuni dei più prestigiosi hotel della laguna, ma i loro nomi rimangono un mistero per il momento.

Ospiti d’eccezione e familiari al matrimonio

Se la festa di fidanzamento ha visto la partecipazione di personalità di spicco, è probabile che anche il matrimonio ospiti nomi di calibro internazionale come Bill Gates, Ari Emanuel, Leonardo DiCaprio, Tobey Maguire e Andrew Garfield. Non mancheranno anche la regina consorte di Giordania, Rania al-Yasin, e Kris Jenner, la matriarca delle Kardashian.

Saranno presenti anche i quattro figli di Bezos, nati dal suo primo matrimonio con MacKenzie Scott, e i tre figli di Sánchez dai suoi matrimoni precedenti: Nikko (figlio di Sánchez e Tony Gonzalez), Evan e Ella (figli della relazione con Patrick Whitesell).

Un viaggio nello spazio prima del matrimonio?

Non è ancora chiaro se il matrimonio avverrà prima o dopo il previsto viaggio nello spazio di Lauren Sánchez con la popstar Katy Perry, che si terrà nel corso della primavera. Entrambe parteciperanno alla missione Blue Origin NS-31, il 31° volo della navetta New Shepard, che sarà lanciata da Blue Origin, la compagnia aerospaziale di Bezos. Tra i partecipanti ci saranno anche Aisha Bowe, Amanda Nguyen, Gayle King e Kerianne Flynn.

