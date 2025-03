Confcommercio Imprese per l’Italia – Provincia di Foggia, in collaborazione con la Parrocchia Sacro Cuore e l’APS Sacro Cuore, insieme per l’avvio di un’iniziativa che mira a rafforzare il tessuto economico e sociale della città: “Sportello Impresa”.

L’inaugurazione ufficiale si terrà martedì 25 marzo alle ore 20, presso la sala convegni “Spazio Candelaro” della Parrocchia Sacro Cuore. Sarà un’occasione importante per presentare questo progetto innovativo e condividere opportunità concrete per chi desidera avviare o far crescere la propria attività.

Un sostegno concreto per imprese e cittadini

Lo “Sportello Impresa” sarà operativo ogni mercoledì dalle 19 alle 20, offrendo assistenza e consulenza su temi fondamentali per lo sviluppo imprenditoriale, tra cui:

Accesso a finanziamenti e bandi di sostegno;

Supporto per l’avvio di nuove imprese e startup;

Percorsi di formazione e crescita professionale;

Consulenza su strategie di sviluppo e gestione aziendale.

Questa iniziativa nasce dalla volontà di creare un punto di riferimento stabile e accessibile per tutti coloro che operano nel mondo del commercio, dell’impresa e delle professioni, con particolare attenzione alle esigenze di chi vive e lavora nelle aree periferiche della città.

La collaborazione tra Confcommercio Foggia, la Parrocchia Sacro Cuore e APS Sacro Cuore testimonia l’importanza di fare rete per il bene comune. L’obiettivo è chiaro: offrire strumenti concreti a chi vuole investire nel proprio futuro, generando sviluppo e crescita per tutta la comunità.

“L’iniziativa promossa presso la Parrocchia Sacro Cuore rappresenta un passo concreto verso il sostegno e il rilancio economico delle aree periferiche della nostra città, spesso trascurate ma ricche di potenzialità e talento.

Attraverso l’apertura di uno sportello settimanale dedicato, vogliamo offrire un punto di riferimento per tutti coloro che desiderano avviare o sviluppare un’attività imprenditoriale, fornendo strumenti, formazione e supporto per affrontare le sfide del mercato. Crediamo fortemente che il futuro del nostro territorio passi attraverso il lavoro, l’impresa e la collaborazione tra istituzioni e comunità locali. Questo progetto è un segnale di speranza e di impegno per costruire un’economia più inclusiva e sostenibile. Invitiamo tutti a partecipare alla presentazione ufficiale il 25 marzo presso la sala convegni “Spazio Candelaro”, per condividere idee, opportunità e visioni per il futuro della nostra città”, ha dichiarato il presidente di Confcommercio Imprese per l’Italia provincia di Foggia, Antonio Metauro.