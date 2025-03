Un 37enne di Padova è stato arrestato dai carabinieri di Mestrino dopo essere stato denunciato per stalking dalla sua ex compagna. L’uomo, già sottoposto all’obbligo di braccialetto elettronico, ha effettuato ricerche inquietanti su internet, tra cui termini come “morire senza dolore”, “omicidio” e “femminicidio”. Le sue indagini in rete comprendevano anche come procurarsi un’arma e come sabotare un’auto, con l’intento di danneggiare il veicolo della vittima.

Dal novembre precedente, l’uomo aveva già mostrato un comportamento molesto e minaccioso nei confronti della donna. Appostamenti e telefonate anonime erano solo alcuni dei suoi atti, che avevano causato un grave stato di ansia nella vittima. In seguito alla separazione, aveva anche impedito alla donna di recuperare effetti personali dalla casa che condividevano.

Le ricerche sospette nel suo telefono hanno portato alla luce una serie di indagini su come danneggiare i freni e il motore di un’auto, oltre a uno specifico metodo per riempire il serbatoio con un liquido diverso dalla benzina. Questo tipo di comportamento ha trovato un riscontro concreto quando il veicolo della donna è stato effettivamente sabotato. In seguito a questi sviluppi, il 37enne è stato arrestato e posto in custodia dalle forze dell’ordine.

