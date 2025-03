Passeggero sorpreso con oltre 10 kg di cocaina liquida, arrestato in aeroporto

Firenze, 24 marzo 2025 – Arrestato a Firenze un passeggero con oltre 10 kg di cocaina liquida

Un’importante operazione di contrasto al traffico di droga si è svolta nei giorni scorsi presso l’Aeroporto di Firenze, noto come “A. Vespucci”, grazie all’azione sinergica degli agenti dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) e dei militari del 1° Nucleo Operativo Metropolitano (N.O.M.) della Guardia di Finanza. Nell’ambito dei consueti controlli sui passeggeri in arrivo e in partenza, è stato arrestato un cittadino spagnolo proveniente da Lisbona, trovato in possesso di una notevole quantità di cocaina allo stato liquido.

Il 24 marzo 2025, il passeggero, un uomo di origine spagnola, è stato fermato dagli agenti mentre si accingeva a lasciare l’aeroporto. Al momento del controllo, l’individuo ha dichiarato di trasportare solo effetti personali per conto di alcuni amici, tra cui flaconi di shampoo, creme per la barba e confezioni di succhi di frutta. Tuttavia, il gran numero di oggetti all’interno del suo bagaglio e il suo evidente stato di agitazione hanno suscitato dubbi nei funzionari. Decisi ad approfondire il controllo, gli agenti hanno ispezionato i flaconi con maggiore attenzione.

La scoperta è stata immediata: i flaconi, apparentemente innocui, contenevano cocaina liquida. Un’analisi preliminare ha confermato che il peso complessivo della sostanza stupefacente superava i 10 kg, una quantità significativa che avrebbe potuto essere trasformata in migliaia di dosi destinate al mercato illegale. Il passeggero è stato quindi arrestato e posto a disposizione della Procura della Repubblica di Firenze, per essere successivamente trasferito nel carcere di Prato, nella Casa Circondariale “Dogaia”.

Le successive analisi chimiche effettuate sulla sostanza sequestrata hanno rivelato che si trattava di circa 9 kg di cocaina purissima. Una volta processata e venduta sul mercato, quella quantità di droga avrebbe potuto generare un profitto di circa 700.000 euro, frutto della vendita di oltre 58.000 dosi. L’operazione ha messo in luce non solo l’ingegnosità del traffico di stupefacenti, ma anche l’importanza della continua innovazione dei narcotrafficanti nel tentativo di eludere i controlli doganali.

La cocaina liquida rappresenta una delle nuove frontiere del narcotraffico internazionale. A differenza della polvere tradizionale, la cocaina liquida viene diluita in diversi solventi per essere poi trasformata nuovamente in polvere con un procedimento inverso. Questo processo, seppur complesso, consente agli spacciatori di eludere più facilmente i controlli doganali. Il vantaggio principale è legato alla difficoltà di rilevazione: la sostanza in forma liquida altera infatti le proprietà radiologiche della cocaina, rendendo difficile identificarla con le metodologie tradizionali utilizzate per il controllo delle merci.

Nonostante le difficoltà nel monitoraggio di questo nuovo tipo di sostanza, le autorità italiane sono riuscite a sventare il traffico di droga, intercettando una partenza che avrebbe probabilmente avuto come destinazione finale le piazze di spaccio del capoluogo toscano e della provincia di Firenze. Questo sequestro rappresenta un colpo significativo per il narcotraffico internazionale e un chiaro esempio della crescente cooperazione tra le agenzie di controllo nazionali.

L’operazione di Firenze rientra in un programma di lotta contro il traffico di stupefacenti che coinvolge direttamente l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e la Guardia di Finanza, attraverso un protocollo d’intesa che prevede l’utilizzo di analisi di rischio e di tecniche investigative avanzate. L’obiettivo comune è non solo quello di bloccare il flusso di sostanze stupefacenti nel nostro paese, ma anche di sventare le più disparate violazioni da parte di coloro che tentano di entrare in Italia attraverso l’Aeroporto di Firenze.

La lotta contro il traffico di droga resta una priorità per le autorità italiane, che continuano a intensificare le operazioni di controllo per evitare che simili quantitativi di cocaina possano raggiungere le strade e le piazze italiane. Gli investigatori, per ora, non escludono ulteriori sviluppi nelle indagini, che potrebbero portare a identificare eventuali complici o altre connessioni internazionali legate al traffico di cocaina liquida. L’arresto del cittadino spagnolo e il sequestro della droga sono solo la punta dell’iceberg di un sistema criminale che cerca costantemente nuovi modi per aggirare i controlli e far pervenire le sostanze illecite sul mercato.