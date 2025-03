CERIGNOLA (FOGGIA) – È bufera sulla gestione dei rifiuti a Cerignola. Forza Italia, con la voce di Carlo Dercole, ha presentato una denuncia formale alla Guardia di Finanza il 21 marzo, sollevando dubbi su presunti pagamenti duplicati per il servizio di trasferenza dei rifiuti.

La cifra contestata ammonta a circa 500mila euro, affidati alla ditta Ecodaunia srl, nonostante la Teknoservice — attuale gestore del servizio — sarebbe già retribuita per la stessa attività.

Il cambio di gestione e la clausola chiave

Nel 2024, il Comune di Cerignola e gli altri membri del consorzio hanno cambiato gestore per la raccolta dei rifiuti, passando da Tekra a Teknoservice con un appalto da 107 milioni di euro. Nel contratto era incluso anche il trasporto dei rifiuti fino alla discarica, con una condizione fondamentale: se la discarica si trova entro 160 km, il trasporto è a carico dell’azienda appaltatrice; se oltre quella distanza, i costi ricadono sul Comune.

Ed è proprio su questa clausola che si concentra la denuncia.

Secondo Dercole, i rifiuti di Cerignola vengono trasferiti a una discarica di Foggia, distante meno di 160 km, quindi il costo del trasporto dovrebbe rientrare nell’appalto e non gravare sulle casse comunali. Tuttavia, il Comune avrebbe comunque stanziato 550mila euro per affidare la trasferenza alla ditta Ecodaunia per i mesi di gennaio e febbraio 2025.

Accuse e interrogativi

Dercole non usa mezzi termini: “Perché il Comune di Cerignola paga la trasferenza e il trasporto quando dovrebbe essere la Teknoservice a farsene carico, come previsto dal contratto?”. La documentazione allegata alla denuncia indica che la Teknoservice si limiterebbe a raccogliere i rifiuti e a trasportarli fino a Ecodaunia, che poi si occupa della trasferenza e del trasporto finale — un’operazione che, secondo l’accusa, configurerebbe un doppio pagamento.

A rincarare la dose è l’ex sindaco Franco Metta: “È una porcheria. A chi conviene questa situazione? A Teknoservice, che risparmia; a Ecodaunia, su cui piovono soldi.

A chi non conviene? Ai cittadini di Cerignola”. Metta sottolinea anche la disparità nella gestione delle risorse pubbliche: “Poi manca l’acqua a Borgo Tressanti e non si trovano i soldi”.

La responsabilità ai vertici comunali

Metta punta il dito anche contro i dirigenti comunali. “Da ora la responsabilità non sarà solo del sindaco Bonito, che ha firmato l’ordinanza, ma anche dei dirigenti Prencipe e Dituccio che autorizzano i pagamenti.

C’è un enorme danno erariale e un vantaggio per due aziende che deve essere segnalato alla Corte dei Conti. Nessuno può far finta di non sapere”.

La parola ora passa alla Guardia di Finanza, chiamata a fare chiarezza su una vicenda che rischia di scuotere la politica locale e di accendere ulteriormente il dibattito tra maggioranza e opposizione.

