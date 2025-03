ASL Foggia: prosegue lo screening di prossimità con Mammomobile e Pap-Mobile

Continua l’iniziativa della ASL Foggia per promuovere la prevenzione attraverso lo screening di prossimità. I veicoli Mammomobile e Pap-Mobile, con lo scopo di portare i test diagnostici direttamente nei comuni della provincia, si fermano a Vico del Gargano e San Marco in Lamis. L’iniziativa è parte del Piano Nazionale della Prevenzione 2025, con un focus sull’equità per facilitare la conciliazione tra lavoro e prevenzione.

Dove e Quando

I motor-home, destinati agli screening mammografico e per il cervicocarcinoma, faranno tappa nei seguenti comuni:

Vico del Gargano il 29 marzo, presso l’Anfiteatro

il 29 marzo, presso l’Anfiteatro San Marco in Lamis il 30 marzo, presso la Villa comunale

Gli esami saranno eseguiti dalle 9:00 alle 14:00.

La Prenotazione

L’accesso agli screening è gratuito, ma è necessario presentare la tessera sanitaria. Per partecipare, è obbligatoria la prenotazione, che può essere effettuata tramite:

Numero verde 800-95-77-73 , attivo dal lunedì al venerdì, dalle 9:00 alle 13:00

, attivo dal lunedì al venerdì, dalle 9:00 alle 13:00 Email : segreteriascreening@aslfg.it

: segreteriascreening@aslfg.it QR CODE dedicato

Chi può Effettuare gli Screening Gratuiti?

Gli screening sono rivolti alle donne residenti o domiciliate nei comuni della ASL di Foggia. Le fasce di età per ogni test sono:

Mammografia : donne tra i 50 e i 69 anni

: donne tra i Pap-test (cervice uterina) : donne tra i 25 e i 64 anni

: donne tra i HCV (ricerca degli anticorpi contro il virus dell’epatite C): donne tra i 36 e i 56 anni

L’Importanza della Prevenzione

Sottoporsi agli screening preventivi è fondamentale per la diagnosi precoce, che aumenta significativamente le possibilità di cura. Non rimandare gli esami per paura: la prevenzione consente di rilevare eventuali tumori in fase iniziale, quando la malattia è più facilmente trattabile.