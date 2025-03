​La corsa alla promozione diretta in Serie B nel Girone C della Serie C è più accesa che mai, con Audace Cerignola e Avellino protagoniste di un duello serrato. Attualmente, il Cerignola guida la classifica con 58 punti, seguito dall’Avellino a 57.

Tuttavia, il prossimo turno potrebbe vedere un cambio al vertice: il Cerignola osserverà un turno di riposo, offrendo all’Avellino l’opportunità di sorpassare gli ofantini.​

Calendario a confronto

Le partite rimanenti per le due squadre sono decisive. Il Cerignola ha cinque incontri da disputare, di cui tre in casa:​

30 marzo : Cerignola-Monopoli​

6 aprile : Cavese-Cerignola​

13 aprile : Cerignola-Benevento​

19 aprile : Team Altamura-Cerignola​

26 aprile: Cerignola-Latina​

L’Avellino, invece, ha sei partite rimanenti, con quattro gare casalinghe:​

24 marzo : Avellino-Potenza​

30 marzo : Avellino-Benevento​

6 aprile : Catania-Avellino​

13 aprile : Avellino-Monopoli​

19 aprile : Sorrento-Avellino​

26 aprile: Avellino-Team Altamura​

La posizione media in classifica degli avversari del Cerignola è 9,40, mentre quella degli avversari dell’Avellino è 7,83, indicando un calendario leggermente più impegnativo per l’Avellino.​

Possibili scenari in caso di parità di punti

Se le due squadre dovessero terminare il campionato a pari punti, non è previsto uno spareggio. Il regolamento della Serie C prevede l’applicazione della “classifica avulsa”, che considera nell’ordine:​

Punti negli scontri diretti​ Differenza reti negli scontri diretti​ Differenza reti generale​ Maggior numero di reti segnate in generale​ Sorteggio​

Gli scontri diretti tra Cerignola e Avellino si sono conclusi in parità (0-0 all’andata e 1-1 al ritorno), rendendo determinante la differenza reti generale. Attualmente, l’Avellino vanta una differenza reti di +29, superiore al +17 del Cerignola, un vantaggio significativo in caso di arrivo a pari punti.​

Implicazioni delle esclusioni di Taranto e Turris

Recenti sviluppi riguardano le possibili esclusioni di Taranto e Turris dal campionato, decisioni che potrebbero influenzare la classifica. Se confermate, queste esclusioni comporterebbero l’annullamento dei risultati ottenuti contro queste squadre, modificando il distacco tra Cerignola e Avellino. In tal caso, il vantaggio del Cerignola potrebbe ridursi, rendendo la lotta per la promozione ancora più incerta.​Sport Avellino

In sintesi, il duello tra Cerignola e Avellino per la promozione diretta in Serie B è apertissimo. Le prossime giornate saranno decisive, e ogni dettaglio, dalla differenza reti alle decisioni disciplinari, potrebbe risultare determinante nell’esito finale della stagione.

fonte sportavellino.it