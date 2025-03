La Camera Penale di Capitanata, insieme all’associazione “Nessuno tocchi Caino” e all’Associazione Radicale di Foggia “Maria Teresa di Lascia”, ha effettuato il 25 marzo 2025 una visita presso la Casa Circondariale di Foggia.

L’iniziativa ha visto la partecipazione del segretario di Nessuno Tocchi Caino, Sergio D’Elia, e di una delegazione dell’Associazione Radicale di Foggia. L’obiettivo della visita è stato quello di monitorare le condizioni della struttura, che continua a essere tra le più sovraffollate d’Italia, con una popolazione detenuta che supera di quasi il 200% la capienza regolamentare.

La delegazione ha evidenziato le condizioni estremamente difficili sia per i detenuti che per il personale di polizia penitenziaria, aggravate dall’ennesimo tragico evento avvenuto due giorni prima della visita: il suicidio di un detenuto, il ventunesimo dall’inizio del 2025. Un dato allarmante che prosegue il trend del 2024, anno in cui si sono registrati 90 suicidi in carcere e 7 suicidi tra gli agenti di polizia penitenziaria.

Con questa visita, la Camera Penale di Capitanata, Nessuno Tocchi Caino e l’Associazione Radicale “Maria Teresa di Lascia” hanno ribadito la necessità di interventi immediati da parte delle istituzioni, affinché l’esecuzione penale rispetti le garanzie sancite dalla Costituzione.

Al termine della visita, si è tenuto un punto stampa alle ore 13:30 davanti alla Casa Circondariale di Foggia, durante il quale sono stati esposti i dati e le criticità riscontrate, rinnovando l’appello a un’azione urgente per affrontare il problema del sovraffollamento carcerario e migliorare le condizioni di detenzione.

fotogallery enzo maizzi