MANFREDONIA (FOGGIA) – Durante la seduta del Consiglio Comunale di ieri, i consiglieri di Forza Italia hanno sollecitato il sindaco e l’amministrazione locale ad adottare azioni concrete e tempestive su una serie di temi che riguardano direttamente la comunità di Manfredonia.

Tra le richieste avanzate, spicca la proposta di intitolare il piazzale della villa ai due concittadini tragicamente scomparsi il 30 agosto 2024, a causa della caduta di un ramo.

Inoltre, è stato chiesto un piano di sviluppo per la riviera sud, con l’obiettivo di garantirne una crescita turistico-sostenibile.

Un altro tema discusso riguarda la progettazione del nuovo impianto sportivo indoor nella zona CA9, situato a pochi passi dal già esistente “PalaTomaiuolo”, sollevando preoccupazioni per una possibile duplicazione delle strutture sportive.

Tra le altre questioni sollevate, si segnala la necessità di un incremento del numero di ausiliari del traffico, miglioramenti nelle aree di sosta per persone diversamente abili, e l’istituzione di strisce bianche per delimitare le aree di sosta libere.

I consiglieri hanno inoltre denunciato il costante ostacolo al diritto di accesso agli atti da parte dei consiglieri comunali, che spesso risulta negato o ostacolato.

Il gruppo ha inoltre sollecitato l’equiparazione del personale sovrannumerario agli altri dipendenti e una riorganizzazione degli uffici comunali, per migliorare l’efficienza nel rispondere alle esigenze dei cittadini.

Le condizioni delle strade nelle zone D32 (artigianale) e D46 (industriale) sono state definite critiche, con gravi carenze infrastrutturali che necessitano di interventi urgenti.

Infine, è stata ribadita l’importanza di migliorare la sicurezza urbana, promuovere iniziative per l’occupazione giovanile e intervenire sullo stato del verde pubblico, che versa in condizioni precarie in molte aree della città.

“Forza Italia è sempre presente, attenta e pronta a sostenere le necessità della comunità, senza trascurare alcun dettaglio”, hanno dichiarato i consiglieri comunali del partito.