Don Fabio Attard è il nuovo Rettor Maggiore della Congregazione Salesiana

Don Fabio Attard è stato nominato nuovo Rettor Maggiore della Congregazione Salesiana, succedendo a don Ángel Fernández Artime, che ha ricoperto questo ruolo dal 2014 al 2024.

Il Rettor Maggiore, in qualità di undicesimo successore di San Giovanni Bosco, fondatore dei Salesiani, assume la guida spirituale e amministrativa della Congregazione a livello mondiale. Oltre a queste responsabilità, il Rettor Maggiore ricopre anche il ruolo di Gran Cancelliere dell’Università Pontificia Salesiana (UPS).

Nel suo incarico di Gran Cancelliere, don Fabio Attard avrà un ruolo cruciale nel garantire che l’UPS continui a operare secondo la missione educativa salesiana, promuovendo una formazione integrale che unisce competenza accademica e valori cristiani. La sua presenza assicurerà che l’università resti fedele agli ideali di San Giovanni Bosco, offrendo un’educazione di qualità che prepari gli studenti a diventare professionisti competenti e cittadini responsabili.

Nato il 23 marzo 1959 a Gozo, Malta, don Fabio Attard è cresciuto a Victoria, dove ha frequentato le scuole primarie e secondarie. La sua vocazione religiosa è maturata durante gli anni al Seminario Maggiore di Gozo (1975-1978), proseguendo con l’aspirantato salesiano al Savio College di Dingli e il noviziato a Dublino. Il 8 settembre 1980 ha fatto la sua professione religiosa come Salesiano di Don Bosco a Maynooth, Irlanda.

Successivamente, don Attard ha continuato i suoi studi presso l’Università Pontificia Salesiana (UPS) e l’Accademia Alfonsiana di Roma. Ordinato sacerdote il 4 luglio 1987, ha svolto un ministero che unisce la cura pastorale alla ricerca accademica.

Il suo spirito missionario si è manifestato nei primi anni della sua vita salesiana, in particolare tra il 1988 e il 1991, quando è stato parte del gruppo che ha avviato una nuova presenza salesiana in Tunisia, in un contesto prevalentemente non cristiano. Tornato a Malta, ha ricoperto ruoli di leadership come Rettore della Scuola Salesiana di San Patrizio e dell’Oratorio Salesiano.

Nel 1999, ha conseguito il dottorato di ricerca presso il Milltown Institute for Philosophy and Theology, con una tesi sui sermoni anglicani di John Henry Newman. La sua competenza lo ha portato a far parte del corpo docente dell’Università Pontificia Salesiana, dove ha co-diretto tesi di dottorato e contribuito alla formazione accademica dei futuri teologi.

La comunità salesiana e l’intera famiglia dell’UPS esprimono la loro profonda gratitudine a don Ángel Fernández Artime per il suo servizio e accolgono con gioia il nuovo Rettor Maggiore, confidando che la sua leadership rafforzerà l’impegno educativo e pastorale della Congregazione a livello globale.

