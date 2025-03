I criteri di selezione del team di CasinoStrider

Il mondo dei casinò online è cresciuto anno dopo anno in Italia, con milioni e milioni di italiani attivi ogni giorno nei vari siti del settore. Spesso, però, è difficile scegliere un solo sito tra tutti quelli presenti, specialmente tra i vari casino online stranieri. Grazie all’esperienza pluriennale nel settore, il team di https://casinostrider.it/ utilizza diversi criteri di valutazione per classificare e recensire casinò stranieri:

Bonus e promozioni : Quale casinò non viene valutato in base ai bonus? Le promozioni rappresentano una delle colonne portanti per qualsiasi casinò online italiano o straniero. Grazie alle sue ricerche, il nostro gruppo di esperti individua i siti con i bonus di benvenuto e le promozioni più convenienti per i giocatori

Giochi disponibili : Il numero e la qualità dei giochi presenti in un casinò formano gran parte della sua reputazione. È importante scegliere casinò con fornitori e giochi di qualità, sia per il sistema di gioco che l’aspetto grafico.

Win rate : Parametri come la percentuale di vincita possono essere determinanti nella scelta di un casinò. Ogni operatore decide per sé, perciò abbiamo deciso di raccogliere questo dato in autonomia, in modo da trovare quelli con la percentuale più alta.

Metodi di pagamento : Scegliamo casinò online che presentano diversi metodi di pagamento, dai più comuni fino ai nuovi metodi come Bitcoin, Ethereum e altre criptovalute.

Licenze : Oltre alla licenza ADM per i casinò italiani, gli utenti giocano spesso nei casino online stranieri sicuri, regolamentati da licenze ufficiali come MGA.

Supporto clienti e gioco responsabile : Siti come questi devono avere un supporto clienti ben progettato, veloce e con vari metodi di contatto. Serve anche una sezione a parte per il gioco responsabile, con tutte le misure del caso per evitare problemi con il gioco.

I migliori casinò stranieri con licenza internazionale

Chi gioca spesso nei casinò italiani conosce sicuramente la licenza ADM, ovvero la licenza ufficiale rilasciata dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Fuori dall’Italia sono diverse le autorità che possono rilasciare licenze ufficiali per i casinò stranieri, secondo vari criteri di valutazione che mettono in primo piano sicurezza e protezione dei dati.

Licenze come MGA, (Malta), Curacao eGaming e UKGC (Regno Unito) sono le più comuni da trovare tra i migliori casino online stranieri scelti dai giocatori italiani. È bene notare che queste licenze non sono per nulla illegali, ma che semplicemente non operano sotto la licenza ADM, che spesso prevede norme piuttosto stringenti.

Dai nostri test abbiamo stilato un elenco dei casinò online più scelti dagli italiani:

Spinanga casino : Offre promozioni settimanali esclusive e una buona scelta di giochi.

888 casino : Ottimo catalogo e tante sezioni da scoprire. Uno dei casinò italiani più completi.

Sisal casino : Sicurezza e catalogo molto ampio. È semplicemente uno dei colossi del settore in Italia.

PokerStars casino : Il casinò perfetto per gli amanti del poker, ma presenta anche giochi e slot molto interessanti.

Rabona casino : Noto per i tornei settimanali e per i bonus sportivi.

Cbet casino : Offre un cashback fino al 25% e un’ampia selezione di giochi.

1xBet casino : Qui si possono trovare 5000+ giochi e scommesse live in tempo reale.

La nostra analisi ha rivelato che circa il 60% degli italiani preferisce giocare nei casinò stranieri. Perché? Semplicemente, i limiti su bonus e prelievi sono meno rigidi rispetto ai casinò italiani (cosa che spesso coincide con condizioni più vantaggiose per l’utente). Ciò porta ad un aumento dei giocatori che preferiscono giocare all’estero, nei casinò regolamentati dalle migliori licenze ufficiali.

Bonus e promozioni riservate ai giocatori italiani

C’è poco da fare, in Italia i giocatori hanno una preferenza netta per i siti che offrono ricchi bonus e promozioni esclusive ogni settimana. Ecco perché è importante individuare i bonus più comuni tra gli italiani per fare un confronto tra i vari casinò.

Dalle nostre osservazioni abbiamo tratto i bonus più cercati dagli italiani:

Bonus di benvenuto fino a €1500 + 250 free spin.

Cashback settimanale tra il 5% e il 25%.

Nessun limite di vincita sui bonus (nei casinò con licenza Curaçao).

Programmi VIP con premi esclusivi, come viaggi e dispositivi elettronici.

Metodi di pagamento preferiti dagli italiani nei casinò stranieri

La sezione dedicata ai metodi di pagamento è una delle più importanti. I giocatori preferiscono depositare o prelevare con metodi veloci, senza commissioni e con il massimo della protezione dei propri dati. Le nostre ricerche dimostrano che sotto questo punto di vista i casinò stranieri presentano l’offerta migliore. Questi sono i metodi più utilizzati:

Carte di credito (Visa, Mastercard): Sono praticamente accettate ovunque, tra le più comuni nei casinò italiani e non.

E-wallets (Skrill, Neteller, PayPal): Secondo le nostre ricerche, metodi come questi vengono usati dal 40% dei giocatori, grazie soprattutto ai tempi di attesa ridotti. PayPal ha la precedenza su tutti.

Criptovalute (Bitcoin, Ethereum): Presenti nella maggior parte dei casinò stranieri, vengono utilizzate per l’anonimato e per depositare (o prelevare) con limiti più alti.

Bonifici bancari SEPA: Utilizzato ancora oggi, ma è il metodo meno usato per via della lentezza (generalmente richiede 2-5 giorni lavorativi per essere elaborato).