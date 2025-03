FdI, Bignami: "Se Santanchè sarà rinviata a giudizio, lascerà per difendersi"

Il capogruppo di FdI alla Camera, Galeazzo Bignami, ha dichiarato che se la ministra Daniela Santanchè venisse rinviata a giudizio nell’inchiesta sulla cassa Covid, potrebbe lasciare il suo incarico. Bignami ha spiegato: “Non so se è confermata l’udienza mercoledì, ma cambia poco. Noi riteniamo, come ha detto la ministra stessa in Aula, che nel caso di un rinvio si arriverebbe a una presa d’atto della necessità di rilasciare l’incarico, non per inefficienza nel gestire il turismo – dove anzi i dati sono molto positivi – ma per garantire alla ministra la possibilità di difendersi nel modo più sereno possibile.”

Bignami ha anche ricordato che Daniela Santanchè, durante la sua presenza in Aula, aveva già espresso chiaramente la sua posizione di fronte alla mozione di sfiducia avanzata dalle opposizioni.

Santanchè cambia avvocato e possibile rinvio dell’udienza

Nel frattempo, si potrebbe verificare un allungamento dei tempi del procedimento legale che vede la ministra accusata di truffa aggravata all’Inps per presunti abusi nell’utilizzo dei contributi per la cassa integrazione Covid destinati a dipendenti di Visibilia, durante la fase più critica della pandemia. Santanchè ha deciso di cambiare uno dei suoi difensori, sostituendo l’avvocato Salvatore Sanzo con Salvatore Pino, una mossa che potrebbe consentire alla ministra di guadagnare tempo. Il nuovo avvocato chiederà un rinvio in udienza mercoledì per motivi legati ai “termini a difesa”. Questo istituto, previsto dal codice, concede al nuovo legale il tempo necessario per studiare gli atti processuali e preparare la propria strategia difensiva. L’udienza, che si sarebbe dovuta svolgere domani davanti al gup Tiziana Gueli, sembra destinata quindi a un rinvio.

Poco spazio per i pm di Milano per opporsi

Per i pubblici ministeri di Milano, Marina Gravina e Luigi Luzi, sarà difficile opporsi all’istanza del nuovo difensore di Santanchè, dato che il diritto alla difesa è sancito dalla legge. Inoltre, l’avvocato Pelanda di Santanchè sarà impegnato in un altro procedimento. Non ci sono, invece, problemi sulla posizione della giudice Gueli, che dovrebbe restare applicata per concludere l’udienza preliminare, nonostante il suo trasferimento a un altro incarico in tribunale.

Prossimi sviluppi

Il processo per la ministra Santanchè legato al falso in bilancio inizierà il 15 aprile davanti alla seconda penale di Milano.

