​Il convegno “Mai più terrorismo: informazione e dialogo verso la riconciliazione e la pacificazione nazionale“, programmato presso l’Aula Magna dell’Università di Foggia, è stato annullato all’ultimo momento a causa di forti pressioni e intimidazioni rivolte ad alcuni relatori. Il rettore dell’ateneo, Lorenzo Lo Muzio, ha deciso di cancellare l’evento per “motivi di ordine pubblico”. ​

Il vicepresidente della Camera, Fabio Rampelli, che avrebbe dovuto partecipare come relatore, ha denunciato l’accaduto, sottolineando come il clima intimidatorio sia stato creato da nostalgici della lotta armata per i quali il terrorismo non è una fase storica, ma una prassi politica attuale. Rampelli ha annunciato la presentazione di un’interrogazione ai ministri dell’Interno e dell’Università per garantire il libero confronto e la convivenza civile negli atenei italiani. ​

Il convegno avrebbe dovuto presentare due libri dedicati a figure emblematiche degli anni di piombo: Benedetto Petrone, militante comunista barese ucciso nel 1977, e Sergio Ramelli, militante del Fronte della Gioventù ucciso nel 1975. Tuttavia, sigle locali di PD, ARCI, ANPI e altri hanno contestato l’iniziativa, costringendo l’ateneo a cedere alle pressioni di una posizione settaria e circoscritta nel risentimento. ​

Il presidente dell’Osservatorio Nazionale Anni di Piombo per la Verità Storica, Potito Peruggini Ciotta, ha espresso rammarico per l’annullamento dell’evento, sottolineando che si è persa un’occasione di dialogo e approfondimento su una fase cruciale della storia italiana. Ciotta ha annunciato che parte del materiale previsto per il convegno sarà condiviso sui canali social personali e dell’Osservatorio, ma ha lamentato che quanto i relatori avrebbero potuto condividere con i presenti non potrà essere recuperato. ​

L’annullamento del convegno ha suscitato un acceso dibattito sulla libertà di espressione e sul diritto al confronto nelle sedi universitarie, evidenziando come, a distanza di decenni, gli anni di piombo continuino a rappresentare una ferita aperta nella società italiana.