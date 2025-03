La situazione del Foggia si fa sempre più complicata. Lontani ormai i sogni di playoff, la squadra di Zauri deve ora concentrarsi esclusivamente sulla salvezza, che, a sorpresa, è tornata in bilico. Le ultime tre sconfitte consecutive hanno ridotto il margine sulla zona play-out, rendendo il finale di stagione più teso del previsto.

Attualmente, il Foggia conserva un vantaggio di 8 punti sulla Casertana e di 14 sul Messina. Tuttavia, il trend negativo e un calendario tutt’altro che agevole rendono la situazione incerta.

Lo scontro diretto di sabato contro la Casertana diventa cruciale: un altro passo falso potrebbe rimettere tutto in discussione e costringere i rossoneri a lottare fino all’ultima giornata per evitare la retrocessione in Serie D.

Nel frattempo, la crisi sportiva si intreccia con le vicende societarie. Da tempo si vocifera di una possibile cessione del club, e ora un gruppo di imprenditori locali sembra pronto a farsi avanti con un’offerta concreta per acquistare il pacchetto azionario dalla proprietà di Canonico. La trattativa potrebbe entrare nel vivo nei prossimi giorni, delineando il futuro della società foggiana sia dentro che fuori dal campo.

