Il provvedimento, che ha raccolto un ampio consenso, introduce importanti novità in materia di congedi

MANFREDONIA (FOGGIA) – La Camera dei Deputati ha approvato oggi una nuova legge pensata per sostenere i lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti o croniche.

Il provvedimento, che ha raccolto un ampio consenso, introduce importanti novità in materia di congedi e permessi per chi affronta un percorso di cura impegnativo.

La normativa prevede la possibilità per i lavoratori malati di richiedere un congedo, continuativo o frazionato, fino a un massimo di 24 mesi, superando i limiti stabiliti dalle attuali leggi e dai contratti collettivi di lavoro.

Un passo avanti significativo rispetto al quadro normativo esistente.

In aggiunta, viene introdotto un ulteriore beneficio: 10 ore di permesso retribuito, da utilizzare per visite mediche, esami diagnostici e trattamenti terapeutici frequenti. Un supporto concreto per chi deve affrontare controlli e cure senza dover sacrificare il proprio lavoro.

“Questa legge rappresenta non solo un traguardo legislativo, ma soprattutto un segnale di vicinanza e tutela per chi combatte contro malattie gravi,” ha dichiarato il deputato di Forza Italia di Manfredonia Giandiego Gatta, tra i co-sottoscrittori della proposta.

“L’obiettivo è garantire più diritti e più tempo a chi deve concentrarsi sulla propria salute, senza la paura di perdere il lavoro.”

Il provvedimento punta a essere una base di partenza, con l’impegno di rafforzare ulteriormente le misure di tutela in futuro.

La volontà politica emersa è quella di continuare a migliorare le condizioni di vita e di lavoro dei pazienti oncologici e di chi soffre di malattie croniche, rendendo il mondo del lavoro più inclusivo e umano.

La legge ora passa al Senato per l’approvazione definitiva, con la speranza di una rapida entrata in vigore per offrire quanto prima un aiuto tangibile a chi ne ha bisogno.