MANFREDONIA (FOGGIA) – Il 22 marzo 2025, durante il terzo incontro sinodale degli Amministratori dei Comuni della Diocesi di Manfredonia-Vieste-San Giovanni Rotondo, è emersa una proposta di grande rilevanza: organizzare una manifestazione di solidarietà a sostegno della popolazione di Gaza.

L’incontro, che ha visto la partecipazione dei rappresentanti istituzionali locali, ha voluto ribadire con forza il NO al massacro in corso, richiamando il rispetto per il diritto internazionale e il cessate l’occupazione in Palestina.

La proposta, accolta con grande entusiasmo, si inserisce nel contesto della Quaresima, un periodo di riflessione e spiritualità che rende l’iniziativa ancora più significativa.

L’evento, che si terrà venerdì 28 marzo alle ore 19:00, avrà luogo in piazza Duomo a Manfredonia e vedrà la partecipazione di rappresentanti delle istituzioni, delle scuole, delle parrocchie e delle associazioni locali.

Dopo gli interventi, la manifestazione si concluderà con un momento di raccoglimento in Spiaggia Castello.

“Invitiamo tutti a partecipare a questa importante occasione di testimonianza umana e cristiana”, ha dichiarato il Vescovo di Manfredonia-Vieste-San Giovanni Rotondo, Mons. Franco Moscone, sottolineando l’importanza di unire le forze in un messaggio di pace e solidarietà.

L’iniziativa è sostenuta dai Comuni di Monte Sant’Angelo, Manfredonia, Mattinata, San Giovanni Rotondo, Peschici e Zapponeta, che si fanno promotori di un appello di pace a livello locale.

La manifestazione vuole essere un gesto concreto di vicinanza a chi soffre e un richiamo per il rispetto dei diritti umani, invitando tutta la cittadinanza a partecipare.