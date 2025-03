​Questa sera, intorno alle 21:35, si è verificato un incidente stradale in via Tribuna a Manfredonia, poco prima della chiesa di San Michele.

Per cause da accertare, un autobus di linea delle Ferrovie del Gargano e una Fiat Panda sono entrati in collisione.

Fortunatamente, non si registrano feriti, ma solo un grande spavento per i coinvolti.

Le autorità locali sono intervenute tempestivamente per gestire la situazione, ma ancora non ripristinata la normale viabilità.

