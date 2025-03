"Libri in Scena": un viaggio tra letteratura e teatro a Manfredonia

Manfredonia – La cultura prende vita con “Libri in Scena”, un ciclo di eventi che fonde la magia della letteratura con il fascino del teatro.

Diretto artisticamente da Francesca Rinaldi, con la collaborazione di Anna Maria Vitulano, il progetto offre un’opportunità unica per esplorare le opere di autori contemporanei attraverso performance e incontri dal vivo.

La rassegna si articola in quattro appuntamenti, ognuno dedicato a un’opera letteraria diversa, con la partecipazione degli stessi autori e di esperti del settore. Il programma si apre il 23 gennaio alle ore 19.00 con “Il Gregge” di Davide Grittani, un romanzo che esplora le dinamiche di gruppo e la psicologia collettiva, trattando temi di grande attualità con una prosa avvincente.

Il secondo incontro, in programma per il 20 febbraio alle ore 19.00, porta in scena “Al di là delle sbarre” di Luigi Talienti, un’opera che affronta il delicato tema della detenzione e della riabilitazione, offrendo uno spunto di riflessione sulla condizione carceraria e sulle possibilità di riscatto personale.

A seguire, il 27 marzo alle ore 19.00, sarà la volta di “I come Italiano” di Trifone Gargano, un libro che analizza l’evoluzione della lingua italiana in un contesto socio-culturale in continuo cambiamento. L’autore, noto per il suo approccio divulgativo e accattivante, guiderà il pubblico attraverso un viaggio nella storia e nelle peculiarità dell’italiano contemporaneo.

Il ciclo di incontri si concluderà il 24 aprile alle ore 19.00 con “Tato e la band delle emozioni: The Magical” di Angela Trigiani, un’opera dedicata ai più piccoli che esplora il mondo delle emozioni attraverso una narrazione coinvolgente e didattica.

L’evento, a ingresso libero su prenotazione, si terrà presso Via Arte del Ferro 13/B, Manfredonia. Per maggiori informazioni e prenotazioni, è possibile contattare il numero 347 5416337.

Un’iniziativa che si distingue per la sua capacità di unire pubblico e autori in un dialogo aperto e stimolante, dove la letteratura diventa spettacolo e il teatro si fa veicolo di cultura.

La scenografia, curata da Dominique Dellisanti, aggiunge un ulteriore elemento suggestivo agli incontri, creando un’atmosfera immersiva e coinvolgente.

Con “Libri in Scena”, Manfredonia si conferma un punto di riferimento per la promozione della lettura e delle arti performative, offrendo alla comunità momenti di crescita culturale e condivisione.