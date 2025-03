Lutto nel giornalismo piemontese: è morta Claudia Apostolo

Il mondo del giornalismo piemontese è in lutto per la morte improvvisa di Claudia Apostolo, storica giornalista della Rai e volto dell’edizione piemontese del Tg. Nata a Torino nel 1956, Claudia era una giornalista professionista dal 1992. Dopo una lunga gavetta, fatta di 15 anni di precariato e collaborazioni con varie testate giornalistiche, come Radio Popolare e La Repubblica, è approdata alla Rai, dove ha lavorato non solo per il Tg Piemonte, ma anche per il Tg scientifico Leonardo e come inviata per la rubrica nazionale Ambiente Italia.

Un impegno verso i temi ambientali

Nel corso della sua carriera, Claudia ha dedicato particolare attenzione ai temi ambientali, affrontando una vasta gamma di problematiche, dalle ecomafie alla lotta contro le discariche abusive, dai terremoti alle alluvioni. Con grande passione, ha raccontato anche le buone pratiche nell’ambito della mobilità leggera, del risparmio energetico e della transizione ecologica. “Ho capito presto che l’emergenza climatica è il problema dei problemi, e che per contrastarlo non bastano stili di vita più politicamente corretti,” ha dichiarato in passato, esprimendo la sua forte convinzione riguardo alla necessità di affrontare la crisi climatica in modo globale.

Impegno verso le donne e la giustizia sociale

Oltre all’ambiente, Claudia è stata sempre vicina alle tematiche di genere, in particolare alla lotta contro la violenza sulle donne e sulle persone LGBT. Collaborava con Legambiente Alpi e con la rivista online Dislivelli, e partecipava attivamente al movimento “Se non ora quando”, impegnandosi per una società più giusta, sana e inclusiva.

Il suo sogno per Torino

Claudia Apostolo ha sempre sognato una Torino più accogliente e giusta, una città dove le persone anziane venissero riconosciute come una risorsa e dove la gestione dei fondi del Recovery Fund fosse trasparente e rispondesse ai bisogni dei cittadini. Era convinta che la separazione generazionale fosse una forma di ghettizzazione che favoriva l’isolamento e il disagio, e aveva visto nel lockdown un’occasione per riflettere su quanto fosse importante il confronto e la condivisione nella vita quotidiana.

Claudia Apostolo lascia un vuoto profondo, ma anche un’importante eredità di impegno civile e professionale che continuerà a ispirare tutti coloro che hanno avuto il privilegio di conoscerla e lavorare con lei.

Lo riporta lastampa.it.