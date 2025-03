Manfredonia Un girasole per la vita. La luce di Mariarosa per i giovani in difficoltà (video)

 

10 anni senza Mariarosa, 10 anni di speranza con il progetto “Un girasole per la vita”, ideato per onorare la memoria di Mariarosa, una ragazza di Manfredonia scomparsa prematuramente, trasformando il dolore in un’opportunità di sensibilizzazione sulla fragilità adolescenziale e la prevenzione del suicidio.

Il progetto prevede una celebrazione eucaristica (27 marzo), una marcia comunitaria (10 settembre) e l’installazione di una panchina con una cassetta per le lettere, offrendo ascolto ai giovani in difficoltà. Inoltre, verranno organizzati incontri nelle scuole con esperti per affrontare il tema.

L’obiettivo è stimolare la consapevolezza e il dialogo, rompendo il silenzio su un argomento spesso tabù. Mariarosa, amante del girasole, avrebbe sorriso vedendo questa iniziativa che porta luce, speranza e solidarietà alla comunità. Ne parliamo con Caterina e Lucia, mamma e amica della giovane Mariarosa.

A cura di Giuseppe de Filippo, Daniele Catalano