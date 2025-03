MANFREDONIA (FOGGIA) – Il governo ha ufficialmente riconosciuto lo stato di calamità naturale a seguito dell’eccezionale aumento delle temperature marine che, nell’estate del 2024, ha provocato una moria massiccia di mitili in Puglia.

La decisione, formalizzata con un decreto, riguarda le aree marine di Taranto, Cagnano Varano e Manfredonia, tra le più colpite dal fenomeno.

La scorsa estate, il caldo anomalo ha trasformato il mare in una trappola mortale per i molluschi. Le perdite per gli allevamenti sono state quasi totali, spingendo i mitilicoltori a chiedere aiuto per fronteggiare la crisi.

Dopo mesi di richieste e mobilitazioni, è arrivata la risposta del governo: i produttori riceveranno ristori dal Fondo di solidarietà nazionale.

Tuttavia, restano ancora incerti i dettagli su entità degli aiuti e criteri di accesso ai fondi.

Soddisfazione tra sindacati e associazioni di categoria.

“È un passo fondamentale per salvaguardare il settore e tutelare i lavoratori colpiti da questa tragedia ambientale”, ha dichiarato Vincenzo Guarino, segretario generale di Uila Pesca Taranto.

Ora gli occhi sono puntati sui prossimi passaggi burocratici: il settore attende di conoscere tempi e modalità di erogazione dei ristori, mentre la comunità scientifica avverte che fenomeni simili potrebbero diventare sempre più frequenti con il riscaldamento globale in corso.

La crisi delle cozze in Puglia potrebbe essere solo un assaggio di ciò che attende il Mediterraneo nei prossimi anni.

Lo riporta rainews.it