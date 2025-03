Michel Platini assolto in appello: "Mi hanno impedito di diventare presidente della Fifa"

Michel Platini esce definitivamente innocente da una lunga battaglia legale che lo ha visto coinvolto in un caso di truffa e falso legato a un pagamento ricevuto da Sepp Blatter, ex presidente della Fifa. Dopo la sentenza di primo grado, che già aveva dimostrato la sua innocenza, anche in appello arriva la conferma del proscioglimento. L’accusa di aver incassato 1,8 milioni di euro in modo illecito da Blatter, accusato di pagamenti illegali, è stata completamente smentita. In pratica, si è concluso il caso che ha preso il nome di Fifa-gate, scoppiato nel 2015 e che aveva messo a rischio la carriera di Platini, in quel momento pronto a diventare presidente della Fifa.

La fine delle ambizioni di Platini

L’intera vicenda giudiziaria, durata dieci anni, ha distrutto le ambizioni di Platini di salire al vertice del calcio mondiale, ruolo che sarebbe poi andato al suo ex alleato Gianni Infantino, dopo il passo indietro forzato di Blatter. Il caso era nato da un versamento di 1,8 milioni di euro ricevuto nel 2011 da Platini per consulenze che risalivano agli anni tra il 1998 e il 2002. Sebbene si trattasse di un accordo orale valido secondo la legge svizzera, la procura elvetica aveva messo in discussione la legalità del pagamento, portando così a un processo che ha bloccato la carriera di Platini.

La conferma dell’innocenza

Durante il processo di primo grado, nel 2022, era emersa la possibilità che il pagamento fosse legato alla rielezione di Blatter nel 2011, ma i giudici avevano già escluso ogni sospetto di frode. Oggi, in appello, il giudice ha respinto l’appello della procura, ribadendo che Platini è innocente e che non esiste alcuna prova di truffa. La possibilità di un ricorso in cassazione esiste, ma riguarderebbe solo questioni tecniche. Platini, che rischiava fino a 20 mesi di carcere, si dice ora determinato a ricostruire la verità sui giochi di potere che hanno ostacolato la sua carriera nel calcio.

“Una persecuzione”

Dopo la sentenza, Platini ha commentato duramente l’intero processo. Ha definito quanto accaduto come una “persecuzione” orchestrata dalla Fifa e da alcuni procuratori svizzeri. “Mi è stato impedito di diventare presidente della Fifa”, ha dichiarato Platini in un’intervista a Bfm Tv, sottolineando come, alla fine, la verità sia venuta a galla.

