Nuovo Impianto Sportivo Polivalente a Manfredonia: Approvato l’Affidamento della Direzione Lavori e Coordinamento Sicurezza

Il Comune di Manfredonia continua il suo impegno nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) con un nuovo progetto che mira a potenziare le infrastrutture sportive e promuovere l’inclusione sociale attraverso la realizzazione di un impianto sportivo polivalente indoor. Con la determinazione n. 360, firmata dal Dirigente del Settore V – Lavori Pubblici e Autorizzazioni Ambientali, Lucio Barbaro, il Comune ha approvato l’affidamento dell’incarico di direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza durante la fase di esecuzione a Ing. Tommaso Bruno.

Il progetto riguarda la costruzione di un nuovo impianto sportivo polivalente da ubicarsi nel comparto CA9 del Piano Regolatore Generale (PRG) della città di Manfredonia, situato nell’angolo tra Viale Mediterraneo e Viale Generale Umberto Nobile. L’intervento, che si inserisce nell’ambito del programma “Sport e Inclusione Sociale” previsto dalla Missione 5, Componente 2, Investimento 3.1 del PNRR, avrà un impatto significativo sulle opportunità di accesso a strutture sportive moderne, in particolare per le persone svantaggiate e le zone urbane più degradate.

Il costo complessivo dell’opera è di 2.500.000 euro, con una specifica allocazione di 128.639,71 euro per l’incarico di direzione lavori e sicurezza in fase di esecuzione, cifra che sarà integrata con altri oneri e IVA. L’importo totale delle spese legate a questa parte dell’intervento ammonta a 163.218,06 euro, una somma che verrà coperta dal bilancio per l’esercizio provvisorio 2025, come previsto dal capitolo 6943 “PNRR – Miss. 5 comp. 2 inv. 3.1 Realizzazione nuovo impianto sportivo polivalente comparto CA9 CUP J35B22000240006”.

Il progetto nasce dalla necessità di dare una risposta alle carenze infrastrutturali in ambito sportivo a Manfredonia, una necessità emersa da sopralluoghi tecnici nelle aree di espansione della città. Con Deliberazione della Giunta Comunale n. 71 del 21 aprile 2022, il Comune ha deciso di partecipare alla manifestazione d’interesse per la realizzazione di un impianto sportivo polivalente indoor, candidando l’intervento al finanziamento tramite il Cluster 1 del PNRR. La proposta è stata accolta, e l’intervento ha ricevuto il sostegno finanziario necessario.

A questo punto, con l’affidamento dell’incarico di direzione lavori e coordinamento della sicurezza, il Comune di Manfredonia entra nella fase operativa del progetto, con l’auspicio che la realizzazione del nuovo impianto rappresenti una risorsa fondamentale per la crescita del territorio, promuovendo l’inclusione sociale e l’aggregazione giovanile. L’opera, che si sviluppa nell’ambito del più ampio obiettivo di riqualificazione urbana, avrà infatti un ruolo determinante nel recupero e nella valorizzazione di una zona strategica della città.

L’intervento si inserisce in una serie di azioni più ampie che il Comune sta portando avanti per migliorare l’offerta di servizi pubblici e le infrastrutture, attraverso il finanziamento del PNRR. Il programma, che coinvolge una serie di investimenti in vari settori, ha come obiettivo il rilancio delle aree urbane attraverso il miglioramento delle strutture esistenti e la creazione di nuove opere che possano rispondere alle esigenze della cittadinanza.

Il Direttore dei Lavori, Ing. Tommaso Bruno, sarà responsabile della gestione operativa del cantiere e della supervisione delle fasi di esecuzione, garantendo che tutte le attività siano svolte nel rispetto delle normative sulla sicurezza e della regolarità dei lavori. La sua esperienza e competenza saranno fondamentali per assicurare che l’opera venga completata nei tempi e nei modi previsti.

La determinazione n. 360 del 25 febbraio 2025, che sancisce l’affidamento dell’incarico all’ing. Bruno, prevede anche il controllo della regolarità amministrativa e contabile del processo, con un particolare focus sulla compatibilità dei pagamenti con gli stanziamenti di bilancio e i vincoli di finanza pubblica. Inoltre, il provvedimento è stato pubblicato per 15 giorni consecutivi all’albo pretorio online, in ottemperanza alle disposizioni del Decreto Legislativo n. 33/2013, per garantire la massima trasparenza amministrativa.

Con questa determinazione, Manfredonia compie un ulteriore passo verso la realizzazione di una città più inclusiva e moderna, dove lo sport non solo rappresenta un’opportunità di svago, ma diventa uno strumento di coesione sociale e di recupero delle aree urbane più vulnerabili. Il nuovo impianto sportivo, una volta completato, avrà un impatto positivo sul benessere della comunità, migliorando le opportunità per i giovani e le famiglie e creando un punto di riferimento per l’intera area.

L’affidamento della direzione lavori e coordinamento della sicurezza segna l’inizio di una nuova fase, che vedrà la città di Manfredonia al centro di una crescita infrastrutturale destinata a durare nel tempo, con una visione di lungo termine per lo sviluppo e la valorizzazione delle risorse urbane.

