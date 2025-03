Omicidio Pierina Paganelli: oggi l'incidente probatorio, interrogata Manuela Bianchi

Si è svolta questa mattina l’udienza per l’incidente probatorio relativo all’omicidio di Pierina Paganelli, la 78enne testimone di Geova uccisa a Rimini il 3 ottobre 2023. Durante l’udienza, è stata interrogata Manuela Bianchi, nuora della vittima, che ha confermato le dichiarazioni rilasciate durante il precedente interrogatorio del 4 marzo 2024. In quella sede, Manuela aveva rivelato di aver incontrato Louis Dassilva, suo ex amante e unico indagato per l’omicidio, nel sottoscala del condominio la mattina del ritrovamento del cadavere di Pierina Paganelli. Fino a quel momento, Manuela aveva sempre negato tale incontro, per cui era stata indagata per favoreggiamento.

Le telecamere e la ricostruzione dei fatti

Un maxi schermo in aula ha permesso di seguire in dettaglio l’evoluzione del caso, fornendo una visione chiara di quanto accaduto il giorno del ritrovamento del corpo. Le telecamere di sorveglianza hanno confermato la presenza di Manuela Bianchi nel garage alle 8.06, il rumore della basculante che si chiude alle 8.09 e l’apertura della porta tagliafuoco alle 8.10, momento in cui la donna avrebbe trovato il cadavere della suocera. La chiamata al 112 è stata effettuata alle 8.20, dopo una richiesta di aiuto ai vicini.

Secondo gli inquirenti, un file audio registrato dalle telecamere del garage documenterebbe anche i rumori dell’aggressione alla Paganelli avvenuta la sera precedente. La difesa di Louis Dassilva ha tuttavia contestato la credibilità delle dichiarazioni di Manuela Bianchi. L’avvocato di Dassilva, Andrea Guidi, ha affermato che “le sue dichiarazioni sono contraddittorie“.

