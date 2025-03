Negli ultimi mesi i mercati finanziari hanno assistito ad una super valutazione dell’oro. La quotazione dell’oro, infatti, ha raggiunto cifre così alte da aver toccato i massimi storici. Un’occasione che investitori e semplici possessori di oro non si fanno scappare per monetizzare i propri oggetti preziosi.

Vendere oro usato? Scegli Roma, questo è il momento giusto

Chi ha delle grosse quantità di oro, in particolare, e che magari teneva conservate in attesa del momento migliore per vendere il proprio oro, ha scelto di recarsi a Roma per la compravendita del metallo prezioso più amato. Nelle grandi città come la capitale, infatti, la valutazione dell’oro usato è di gran lunga più alta rispetto ai piccoli centri, per via dei migliori accordi con i banchi metalli.

In più, i compro oro a Roma più affidabili e certificati come Orolive sono in grado di acquistare grandi quantità di oro, a differenza di altri piccoli commercianti che potrebbero avere difficoltà a rientrare con le spese. Scegliendo i migliori compro oro a Roma, dunque, il cliente che possiede una sostanziosa eredità in metalli preziosi oppure ha vinto gettoni d’oro ad un quiz televisivo, ha la sicurezza di vendere oro e ottenere liquidità immediata a condizioni che assicurano la massima valutazione dei propri gioielli o degli altri oggetti in oro.

Grazie ai consigli dell’agente esperto di Orolive a Roma, è possibile comprendere l’attuale situazione del mercato dell’oro oggi ai massimi storici. In un contesto geopolitico internazionale come quello attuale, infatti, il mercato dell’oro sta attraversando periodi molto positivi, alimentando l’interesse nei confronti del bene rifugio per eccellenza.

Questi motivi che hanno fatto crescere il valore dell’oro puro 24 kt al grammo, hanno acceso l’interesse non solo degli investitori ma anche delle persone che possiedono gioielli o oggetti in oro e che da tempo aspettavano il momento giusto per venderli.

Ma quali fattori deve prendere in considerazione chi vuole vendere oro usato e sfruttare la quotazione oro ai massimi storici?

Quotazione dell’oro ai massimi storici: trova il miglior compro oro a Roma

Per sfruttare a proprio vantaggio le quotazioni dell’oro così alte, è bene valutare molto attentamente la scelta del compro oro di fiducia. Come accennato, maggiori possibilità di ricevere la massima valutazione dei gioielli in oro si ottengono rivolgendosi a professionisti esperti in compravendita di metalli preziosi come Orolive a Roma, punto vendita in cui operano agenti esperti e qualificati, fra cui anche gemmologi specializzati nella valutazione di pietre preziose.

Un affidabile compro oro a Roma, inoltre – ed ovviamente – deve essere regolarmente in possesso della licenza rilasciata dalla Questura, ed essere iscritto all’OAM, l’Organismo Agenti e Mediatori. Inoltre, il compro oro deve tenere un Registro delle operazioni regolarmente vidimato, deve essere dotato di un sistema di videosorveglianza ed ha l’obbligo di certificare e verificare periodicamente il funzionamento della propria bilancia digitale. Se anche uno solo di questi adempimenti obbligatori per legge viene meno, non si tratta di un operatore legittimo ed è meglio starne alla larga.

Se per un cliente potrebbe essere complicato accertarsi della presenza di questi criteri (anche se i compro oro più trasparenti danno queste informazioni molto chiaramente sul loro sito ufficiale), molto meno difficile è verificare la reputazione e la fama del compro oro. In questo caso, basta cercare recensioni online e leggere i feedback dei clienti che hanno concluso compravendite in maniera del tutto soddisfacente. Orolive, ad esempio, è uno dei compro oro di Roma con il maggior numero di recensioni positive e puntuali riscontri da parte del proprietario.

Altro punto a favore della positiva valutazione del compro oro di Roma riguarda la sua trasparenza. Gli agenti che espongono chiaramente in vetrina e sul loro sito internet il prezzo dell’oro al grammo, ancor meglio se specificato nei differenti carati (24, 18, 14 e 9), comunicato in tempo reale dalla Borsa di Londra, che forniscono al cliente una valutazione chiara e dettagliata degli oggetti in oro e argento che gli vengono portati, che rilasciano una documentazione completa di tutte le fasi della transazione e che utilizzano bilance elettriche bollate dal servizio di ispezioni e verifiche della Camera del commercio con display a vista del cliente, stanno esercitando in maniera trasparente e professionale.

A questo punto, bisogna guardare alle fasi che riguardano strettamente la vendita di gioielli in oro presso un compro oro. Un compro oro professionale inizia dall’analisi del metallo prezioso, e cioè dalla verifica della caratura eseguita con strumenti professionali e all’avanguardia (lo spettrometro a raggi X è uno di questi), dalla pesatura dell’oggetto su una bilancia certificata e dalla valutazione del prestigio del brand (Orolive tiene conto delle firme di lusso, a differenza di molti altri compro oro che non considerano il brand come valore aggiunto). Con queste informazioni, l’agente esperto calcola la valutazione tenendo conto della quotazione dell’oro attuale.

Dopo aver comunicato al cliente in maniera dettagliata i motivi della sua valutazione, l’ultima parola spetta al cliente, il quale potrà scegliere se accettare o meno la trattativa. Qualora ritenesse di aver ricevuto la massima valutazione possibile, si procede con l’identificazione del cliente, e cioè con l’acquisizione dei suoi dati personali allegando un documento di identità in corso di validità, secondo la normativa vigente, e con la compilazione della scheda di valutazione dell’oggetto. Il compro oro rilascia al cliente una ricevuta dettagliata e registra l’operazione nel Registro vidimato.

Un ultimo dettaglio importante da conoscere riguarda la possibilità di ripensarci e di rientrare in possesso dei propri gioielli in oro venduti. Potrebbe succedere che il cliente chieda la restituzione degli oggetti in oro usato che ha venduto, ed ha 10 giorni di tempo per farlo. Il commerciante compro oro ha, infatti, l’obbligo di conservare l’oro acquistato per 10 giorni prima di fonderli e rimettere il metallo in circolazione.

Vendere oro: massima valutazione possibile

In conclusione, per sfruttare la quotazione oro ai massimi storici e vendere oro usato nei compro oro di Roma, ci sono dei piccoli ma importantissimi accorgimenti che permettono al cliente di aumentare le possibilità di ottenere il miglior prezzo del proprio oro.

Il primo è quello di controllare in autonomia l’andamento delle quotazioni dell’oro per qualche settimana, o di farsi consigliare dal compro oro esperto, in modo da cogliere il momento più favorevole per la vendita. Inoltre, si consiglia di pulire accuratamente i gioielli prima di portarli dal compro oro per la valutazione. In alcuni casi, infatti, sporcizia e ossidazioni potrebbero determinare una stima negativa, anche se un agente compro oro professionale, di solito, non si lascia influenzare da questo aspetto.

Infine, se si possiedono i certificati originali di acquisto, le garanzie dei gioielli e perfino le loro scatole originali (da Orolive vengono valutate anche quelle), è importante presentarli al compro oro. Tutti i documenti che attestano la caratura e la firma che ha realizzato il gioiello, infatti, influiscono positivamente sulla valutazione finale, soprattutto nel caso di gioielli vintage o di collezioni fuori produzione.