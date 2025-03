Rischio neve a quote basse: scenari invernali tardivi a inizio Aprile

I modelli matematici indicano una possibile configurazione invernale tardiva sull’Europa tra la fine di marzo e i primi giorni di aprile. Inizialmente, questa situazione comporterebbe effetti perturbati sul medio Adriatico e sul meridione, con forte vento e un moderato calo termico su tutta Italia. Tuttavia, gli eventi più significativi, sia in termini di temperature che di fenomeni nevosi, potrebbero verificarsi con l’ingresso di aprile.

Le previsioni vedono il posizionamento di un anticiclone sulla Scandinavia, che favorirebbe l’arrivo di aria molto fredda da nord-est verso il Mediterraneo e l’Italia, estendendosi anche al centro Europa. Questa configurazione potrebbe provocare discese ripetute di impulsi freddi dalla Finlandia verso le Alpi.

Il modello GFS prevede un primo episodio instabile per il nord Italia il 2-3 aprile, con neve in collina, ma senza particolari fenomeni in pianura. Tuttavia, una previsione estrema per il 7 aprile suggerisce l’arrivo di un vortice freddo sul nord Italia, accompagnato da temporali nevosi che potrebbero scendere fino in pianura, nonostante temperature di 4-5°C sopra lo zero.

In particolare, si prevede che le temperature a 1500m sulla Valpadana scendano sotto i -5°C, con la possibilità di temporali nevosi che potrebbero portare fiocchi fino a bagnare la pianura. Le zone più colpite potrebbero essere il basso Piemonte, la Lombardia sud-occidentale, gran parte dell’arco alpino e i rilievi della Liguria.

Anche se questo scenario estremo potrebbe ricordare eventi come quello del 17 aprile 1991, che portò qualche centimetro di neve a Milano, al momento si tratta di una previsione con una probabilità di realizzazione inferiore al 15%. Nonostante ciò, il periodo in questione potrebbe riservare sorprese, con il monitoraggio continuo per verificare eventuali aggiornamenti. In ogni caso, ritorni di freddo e neve a basse quote a inizio aprile non sono affatto rari, poiché il mese è spesso caratterizzato da situazioni invernali tardive.

Lo riporta meteolive.it.