Scaloria, irregolarità nell’area mercatale: “Abuso totale e conflitto d’interessi”

Di Vincenzo Di Staso, consigliere comunale di “Strada Facendo”

Gravi irregolarità amministrative, affidamenti diretti discutibili e un evidente conflitto d’interessi: è questa la situazione che emerge dalla gestione dell’area mercatale di Scaloria, portata alla luce durante l’ultima seduta del Consiglio Comunale. A denunciare le anomalie è il consigliere comunale Vincenzo Di Staso, che dichiara:

“Ho sollevato il problema in Consiglio perché la situazione dell’area mercatale di Scaloria è a dir poco sconcertante. Nessuno sembra sapere chi debba effettivamente gestire questi spazi, con il Settore delle Attività Produttive che declina ogni responsabilità, eppure lo stesso settore dispone periodicamente affidamenti diretti per la pulizia e manutenzione, senza alcuna gara pubblica. Il tutto con la scusa dell’urgenza, nonostante si tratti di operazioni che si ripetono ogni anno nello stesso identico modo.”

Affidamenti diretti e conflitto d’interessi

Uno degli aspetti più gravi riguarda proprio questi affidamenti. L’ultimo, avvenuto in occasione della Festa Patronale, ha visto l’assegnazione di 4.700 euro per appena quattro giorni di apertura dei bagni pubblici dell’area mercatale. E qui emerge un dettaglio inquietante.

“Dalle visure camerali risulta che la cooperativa beneficiaria di questi affidamenti diretti abbia, tra i propri soci, un consigliere comunale di maggioranza. Questo è un evidente conflitto d’interessi, un fatto che non può e non deve passare inosservato. Chiedo che venga fatta immediata chiarezza su questa vicenda.”

Distributori automatici senza autorizzazione

Un altro punto critico riguarda la presenza di distributori automatici di alimenti e bevande nei locali dell’area mercatale.

“Ho scoperto che questi distributori, allacciati alla corrente elettrica comunale, non avevano alcuna autorizzazione. L’unica richiesta presentata per l’occupazione di suolo pubblico riguardava un’area completamente diversa, ovvero Largo Diomede n.10, che non ha nulla a che fare con l’area mercatale di Scaloria. Il dirigente del settore competente ha ammesso le incongruenze di questa istanza, sospendendone l’iter. Guarda caso, appena due giorni dopo la mia denuncia, le macchine sono state rimosse in tutta fretta. Ma nessuno ha preso provvedimenti contro questa evidente irregolarità.”

“L’Amministrazione resta a guardare”

Di Staso denuncia anche l’inerzia dell’Amministrazione, che finora non ha preso alcuna iniziativa concreta per riportare la legalità nell’area mercatale.

“Trovo incredibile che, nonostante le evidenze, l’Amministrazione continui a far finta di nulla. Nessuno ha mosso un dito per sanzionare i responsabili di queste irregolarità, né per regolamentare la gestione dei bagni pubblici, che attualmente avviene senza alcuna autorizzazione, sulla sola base di una promessa verbale che il servizio viene erogato gratuitamente.”

Infine, il consigliere denuncia il silenzio degli uffici competenti:

“Da oltre un mese ho richiesto accesso agli atti per fare chiarezza sulla vicenda, ma non ho ricevuto risposte concrete. Il tempo passa, gli illeciti continuano sotto gli occhi di tutti e nessuno interviene. È inaccettabile!”

Una richiesta di chiarezza

La vicenda, dunque, si fa sempre più intricata e pone seri dubbi sulla gestione dell’area mercatale.

“Non mi fermerò finché non verrà fatta luce su questi fatti. La città merita trasparenza e legalità, non questa gestione opaca e ambigua.”