Tassista aggredito a Bari: regione Puglia ammessa come parte civile nel processo

Stamattina la Regione Puglia è stata ammessa come parte civile nel processo nei confronti dei responsabili della cruenta rapina commessa a danno del tassista barese vittima del terribile episodio accaduto a dicembre scorso.

La Regione ha scelto di essere parte attiva nel giudizio per difendere gli interessi dell’Ente, l’immagine della Puglia e per promuovere e difendere la cultura della legalità in ogni ambito e settore, e in particolare per essere al fianco del giovane lavoratore pugliese, esprimendo, anche con questa iniziativa, la propria vicinanza e il proprio sostegno istituzionale.