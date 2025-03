Tra sabato 29 marzo e lunedì 31 marzo si giocherà la 30ª giornata del campionato di Serie A. Nove giornate decisive per scudetto, lotta per l’Europa e salvezza.

Uno dei big match di giornata è Napoli-Milan, in programma domenica sera alle 20:45 al Maradona. Il Napoli cerca l’assalto al primo posto occupato dall’Inter, distante 3 punti. Il Milan, reduce da due vittorie consecutive in rimonta, cerca punti preziosi per restare agganciato al treno europeo. Nettamente favorito è il Napoli per le scommesse Serie A quotato a 1,88 , mentre il pareggio è dato a 3,60. Più difficile la vittoria rossonera, quotata a 3,83.

L’altro big match è al Franchi di Firenze tra Fiorentina e Atalanta, che si giocherà domenica alle 15. I viola, dopo l’importante vittoria contro la Juventus, cercheranno un’altra vittoria di prestigio per avvicinarsi alla zona Champions. L’Atalanta di Gasperini deve dimenticare la sconfitta interna contro l’Inter e puntare alla vittoria per non perdere distanza dalle prime due della classe. I bookmakers vedono la Dea favorita con la quota di 1,95.

La 30ª giornata presenta anche tre match salvezza: Como-Parma sabato alle 15 e Cagliari-Monza nel lunch match all’Unipol Domus domenica sono le due gare dove i favori del pronostico pendono nettamente sulle squadre di casa. Verona-Parma nel primo posticipo del lunedì allo stadio Bentegodi è invece più equilibrato con una leggera preferenza per la squadra scaligera che arriva dall’importante vittoria a Udine.

Chiude la 30ª giornata il match dell’Olimpico tra Lazio e Torino, con i biancocelesti che devono dimenticare la sonora sconfitta di Bologna contro un Torino che non perde da quattro giornate e punta al decimo posto in classifica.

Completano la giornata le sfide Venezia-Bologna, Juventus-Genoa, Lecce-Roma e Inter-Udinese.