L’Amministrazione Comunale di Torremaggiore continua il proprio impegno per la sicurezza e il decoro urbano, mettendo a disposizione dei cittadini un nuovo strumento per segnalare, in forma anonima, comportamenti illeciti e situazioni di degrado.

Grazie alla Delibera di Giunta Comunale n. 54 del 28/02/2025, i cittadini potranno inviare segnalazioni riservate su episodi di vandalismo, abbandono di rifiuti e animali, abusi edilizi e altre violazioni delle normative locali.

Le segnalazioni potranno essere inoltrate:

via email all’indirizzo denunceanonime@comune.torremaggiore.fg.it

via fax al numero 0882 382978

Questo strumento rappresenta un passo concreto per rafforzare la collaborazione tra cittadini e istituzioni, permettendo a chiunque di contribuire alla tutela della legalità in modo riservato e sicuro

L’iniziativa si affianca alle misure già attive per il controllo del territorio, come l’impianto di videosorveglianza e il potenziamento della vigilanza da parte della Polizia Locale. Inoltre, è in fase di costituzione un Nucleo di Polizia Locale Ambientale per contrastare i reati contro l’ambiente.