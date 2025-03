Dopo il precedente servizio di Luca Abete, che aveva messo in luce il business delle auto rubate e portate a Cerignola da “staffettisti” provenienti da tutta Italia, la troupe di Striscia la Notizia è tornata nella città ofantina per documentare un altro episodio di cronaca che ha scosso la comunità locale.

Questa volta, l’inviato Pinuccio, insieme a cittadini, tra cui il giornalista Michele Cirulli e il Sindaco Francesco Bonito, ha commentato un video che documenta un furto di auto avvenuto in pieno centro città, alle 9 del mattino, in una zona generalmente molto frequentata. Ciò che ha colpito di più, oltre al furto in sé, è stata la tranquillità con cui i malviventi hanno agito, nonostante la presenza di passanti.

Un cittadino intervistato in zona, nei pressi della villa comunale e dell’ex ospedale Tommaso Russo, ha provato a minimizzare l’accaduto, dichiarando: “Secondo me non è vero, quel video che circola è tutta una farsa”. Tuttavia, gli altri residenti sembrano condividere una visione ben diversa, indicando che quanto documentato è solo la punta di un iceberg. Una donna ha infatti dichiarato a Pinuccio: “Qui non si può vivere più in pace, rubano di tutto, anche nelle case”.

Il giornalista Michele Cirulli ha poi portato alla luce alcuni dati preoccupanti che evidenziano la gravità della situazione. In particolare, ha parlato di periodi in cui le forze dell’ordine avevano ritrovato dalle 15 alle 20 carcasse di auto al giorno. Questi numeri, ha spiegato, sono allarmanti, specialmente considerando il numero ridotto di forze dell’ordine e Polizia locale nella città. Cirulli ha concluso affermando che la situazione di Cerignola è una vera e propria emergenza nazionale.

Il Sindaco Francesco Bonito, pur condannando fermamente il furto come un atto criminale inaccettabile, ha lamentato anche la mancata collaborazione da parte dei cittadini nel denunciare i reati. Ha sottolineato che, nonostante alcuni passanti abbiano visto l’accaduto, nessuno ha avvertito le forze dell’ordine, né tanto meno il cittadino che ha ripreso il video ha pensato di fare una segnalazione tempestiva.

A chiusura del servizio, Pinuccio ha rivelato che la macchina rubata è stata ritrovata smontata nelle campagne, ma nel frattempo la banda aveva già compiuto altri furti: “Nello stesso giorno la banda ne ha rubate altre due”. Un altro capitolo inquietante per la sicurezza della città.

Lo riporta cerignolaviva.it.