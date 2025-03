Chiamate mute: perché le riceviamo e come difendersi

Hai mai ricevuto una telefonata muta? Il telefono squilla, rispondi, ma dall’altra parte non c’è nessuno. A volte si sente solo un leggero rumore di fondo, e dopo pochi secondi la chiamata si interrompe. Quando provi a richiamare, spesso il numero non risponde, oppure un operatore ti dice che il numero non esiste. Ma qual è la causa di queste chiamate a vuoto? Cosa succede quando rispondi?

Esistono diverse ragioni per cui queste chiamate si verificano. Una delle cause più comuni è un tipo di truffa chiamata Wangiri, un termine giapponese che significa “uno squillo e poi giù”. In questo schema, il truffatore effettua una breve chiamata, inducendo la vittima a richiamare il numero che appare sullo schermo del telefono. Il numero è una trappola: quando la vittima richiama, si iscrive involontariamente a servizi a pagamento.

Se ricevi una chiamata del genere e dall’altra parte non c’è risposta, la raccomandazione è non richiamare mai il numero. È improbabile che tu stia davvero perdendo qualcosa di importante. Tuttavia, non tutte le chiamate mute sono legate a truffe di questo tipo. Un’altra causa comune è un metodo utilizzato dai call center.

La strategia delle chiamate automatiche

Molti call center utilizzano software automatizzati per gestire le chiamate, ottimizzando il tempo e cercando di raggiungere il maggior numero di persone possibile. Quando il sistema chiama un numero valido, la chiamata viene trasferita a un operatore disponibile. Tuttavia, se la chiamata viene raggiunta da più numeri contemporaneamente e una persona risponde prima di te, la tua chiamata finisce su un “binario morto” e viene chiusa subito. Questo spiega molte delle chiamate mute che ricevi, senza alcun intento fraudolento, ma solo come risultato di un processo automatico.

Come evitare le chiamate mute

Per ridurre il numero di chiamate ricevute dai call center, il primo passo è iscriversi al registro delle opposizioni, che limita l’utilizzo dei numeri privati da parte di chi svolge attività di telemarketing. Inoltre, il Garante della Privacy sta cercando di arginare il fenomeno. Nel 2014, il Garante ha stabilito che non dovrebbero esserci più di 3 chiamate mute ogni 100 effettuate dai call center. Sebbene queste linee guida siano state introdotte, non sempre vengono rispettate.

Un altro importante provvedimento riguarda la musica di attesa. Secondo le normative, durante l’attesa, i sistemi di call center devono generare un “comfort noise” (un rumore ambientale) per far capire all’utente che la chiamata proviene effettivamente da un call center e non da una fonte sconosciuta.

In definitiva, se ti capita di ricevere chiamate mute, la causa potrebbe essere una truffa o semplicemente una chiamata automatica di un call center. La cosa migliore da fare è non richiamare il numero e, se il fenomeno persiste, prendere in considerazione l’iscrizione al registro delle opposizioni per limitare queste chiamate.

